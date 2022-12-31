Ракетный удар России по Николаеву: показали страшные фото и видео с места атаки

В результате атаки в Николаеве пострадали 6 человек, 3 — госпитализированы, 3 — оказали помощь на месте.

В субботу, 31 декабря, Россия в очередной раз атаковала Украину. "Прилеты" были зафиксированы, в частности, в Николаеве. Появились видео и фотографии последствий российской атаки.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

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По информации городского головы Николаева Александра Сенкевича, в результате ударов 2 жилых дома разрушены до основания, 12 жилых домов повреждены. Также повреждения получили три учебных заведения, в них вылетели окна.

По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате атаки пострадали 6 человек, 3 — госпитализированы, 3 — оказали помощь на месте.



"Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв.м ликвидировали спасатели ГСЧС. Еще одна ракета упала возле проезжей части. Дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. Вскоре наши коммунальщики все расчистят", – информирует Сенкевич.

Ракетная атака России по Украине 31 декабря: что известно

31 декабря Российская Федерация массово обстреляла ракетами украинские города. Больше всего пострадал Киев. Ракеты запускали как комплексы наземного базирования, так и стратегическая авиация из Каспийского моря.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары России и заверил, что "государство-террорист РФ не получит прощения".

По предварительным данным, 31 декабря кафиры выпустили по Украине более 20 крылатых ракет. ПВО ликвидировало 12 из них.

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