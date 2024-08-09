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Ракетный удар России по супермаркету в Константиновке: сколько жертв и пострадавших и что там происходит сейчас

Ракетный удар России по супермаркету в Константиновке: сколько жертв и пострадавших и что там происходит сейчас

Супермаркет, в который Россия запустила ракету

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Российские оккупанты нанесли прицельный удар по торговому центру в Константиновке. Известно об уже 14 погибших и 44 раненых. Спасательная операция продолжается, ведь под завалами могут быть люди.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.

Удар по торговому центру, где всегда много людей, Россия нанесла около 11. По предварительным данным полиции враг применил ракету Х-38. Район удара окутал густой черный дым. К месту попадания сразу выехали чрезвычайные и скорые.

Практически сразу в соцсетях начали появляться шокирующие фото и видео от очевидцев удара. На них видны масштабные разрушения.

Последствия российского удара / ©
Последствия российского удара

На месте террористической атаки загорелся сильный пожар, огонь охватил 1000 квадратных метров торговых площадей. В здании работал большой супермаркет. Сколько людей в момент атаки находилось внутри – неизвестно.

Число жертв и пострадавших растет каждые полчаса. Спасательная операция продолжается, ведь под завалами могут быть еще люди.

Ракетный удар по Константиновке / © ГСЧС
Ракетный удар по Константиновке / Фото: ГСЧС

В 14 часов разбор завалов приостанавливают из-за угрозы повторного обстрела. Родственники людей, которые не выходят на связь, не могут найти себе места:

  • "А кто у вас был там?"
  • "Зять и внучка 10 лет, девочка наша".
  • "Что сейчас с ними известно?"
  • "Нет, больницы обзвонили".

Поиски возобновляются при первой же возможности. О повреждении своего отделения, которое находилось в этом же торговом центре, сообщила и "Новая почта"

"Полностью разрушено наше отделение. Сотрудники живы. У одного из работников контузия его везут в больницу. Мы на связи с коллегами, чтобы оказать всю необходимую поддержку и помощь".

Ракетный удар по Константиновке / © ГСЧС
Ракетный удар по Константиновке / Фото: ГСЧС

Часть посылок уцелела, стоимость уничтоженных компания обещает компенсировать. Из-за атаки россиян повреждены также по меньшей мере четыре частных дома, торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили.

Уже 14 погибших! Под завалами люди! Последствия атаки на Константиновку!

Уже 14 погибших! Под завалами люди! Последствия атаки на Константиновку!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 18:00 9 августа. УДАР по Константиновке, события на КУРЩИНЕ, 5 миллионов евро в багажнике

Напомним, в пятницу, 9 августа, российская армия атаковала Константиновку в Донецкой области. Враг нанес по городу авиаудара ракетой Х-38 и попал в супермаркет. Поисково-спасательная операция продолжается.

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