Ракетный удар России по супермаркету в Константиновке: сколько жертв и пострадавших и что там происходит сейчас

Российские оккупанты нанесли прицельный удар по торговому центру в Константиновке. Известно об уже 14 погибших и 44 раненых. Спасательная операция продолжается, ведь под завалами могут быть люди.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.

Удар по торговому центру, где всегда много людей, Россия нанесла около 11. По предварительным данным полиции враг применил ракету Х-38. Район удара окутал густой черный дым. К месту попадания сразу выехали чрезвычайные и скорые.

Практически сразу в соцсетях начали появляться шокирующие фото и видео от очевидцев удара. На них видны масштабные разрушения.

Последствия российского удара

На месте террористической атаки загорелся сильный пожар, огонь охватил 1000 квадратных метров торговых площадей. В здании работал большой супермаркет. Сколько людей в момент атаки находилось внутри – неизвестно.

Число жертв и пострадавших растет каждые полчаса. Спасательная операция продолжается, ведь под завалами могут быть еще люди.

Ракетный удар по Константиновке / Фото: ГСЧС

В 14 часов разбор завалов приостанавливают из-за угрозы повторного обстрела. Родственники людей, которые не выходят на связь, не могут найти себе места:

"А кто у вас был там?"

"Зять и внучка 10 лет, девочка наша".

"Что сейчас с ними известно?"

"Нет, больницы обзвонили".

Поиски возобновляются при первой же возможности. О повреждении своего отделения, которое находилось в этом же торговом центре, сообщила и "Новая почта"

"Полностью разрушено наше отделение. Сотрудники живы. У одного из работников контузия его везут в больницу. Мы на связи с коллегами, чтобы оказать всю необходимую поддержку и помощь".

Ракетный удар по Константиновке / Фото: ГСЧС

Часть посылок уцелела, стоимость уничтоженных компания обещает компенсировать. Из-за атаки россиян повреждены также по меньшей мере четыре частных дома, торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили.

Уже 14 погибших! Под завалами люди! Последствия атаки на Константиновку!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 18:00 9 августа. УДАР по Константиновке, события на КУРЩИНЕ, 5 миллионов евро в багажнике

Напомним, в пятницу, 9 августа, российская армия атаковала Константиновку в Донецкой области. Враг нанес по городу авиаудара ракетой Х-38 и попал в супермаркет. Поисково-спасательная операция продолжается.

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