Ракетный удар России по супермаркету в Константиновке: сколько жертв и пострадавших и что там происходит сейчас

Спасатели продолжают разбирать завалы.
Российские оккупанты нанесли прицельный удар по торговому центру в Константиновке. Известно об уже 14 погибших и 44 раненых. Спасательная операция продолжается, ведь под завалами могут быть люди.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.
Удар по торговому центру, где всегда много людей, Россия нанесла около 11. По предварительным данным полиции враг применил ракету Х-38. Район удара окутал густой черный дым. К месту попадания сразу выехали чрезвычайные и скорые.
Практически сразу в соцсетях начали появляться шокирующие фото и видео от очевидцев удара. На них видны масштабные разрушения.
На месте террористической атаки загорелся сильный пожар, огонь охватил 1000 квадратных метров торговых площадей. В здании работал большой супермаркет. Сколько людей в момент атаки находилось внутри – неизвестно.
Число жертв и пострадавших растет каждые полчаса. Спасательная операция продолжается, ведь под завалами могут быть еще люди.
В 14 часов разбор завалов приостанавливают из-за угрозы повторного обстрела. Родственники людей, которые не выходят на связь, не могут найти себе места:
- "А кто у вас был там?"
- "Зять и внучка 10 лет, девочка наша".
- "Что сейчас с ними известно?"
- "Нет, больницы обзвонили".
Поиски возобновляются при первой же возможности. О повреждении своего отделения, которое находилось в этом же торговом центре, сообщила и "Новая почта"
"Полностью разрушено наше отделение. Сотрудники живы. У одного из работников контузия его везут в больницу. Мы на связи с коллегами, чтобы оказать всю необходимую поддержку и помощь".
Часть посылок уцелела, стоимость уничтоженных компания обещает компенсировать. Из-за атаки россиян повреждены также по меньшей мере четыре частных дома, торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 18:00 9 августа. УДАР по Константиновке, события на КУРЩИНЕ, 5 миллионов евро в багажнике
Напомним, в пятницу, 9 августа, российская армия атаковала Константиновку в Донецкой области. Враг нанес по городу авиаудара ракетой Х-38 и попал в супермаркет. Поисково-спасательная операция продолжается.
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