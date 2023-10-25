Ракета ATACMS: военные эксперты объяснили, почему ее сложно сбить и как это повлияет на ход войны в Украине

Украина получила и впервые применила ракеты ATACMS. ВСУ запустили их по аэродромам окупантов в захваченных Бердянске и Луганске. Военные эксперты говорят, что их применение повлияет на фронт.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виталия Афанасиенко.

Для запуска ATACMS можно использовать установки HIMARS и MLRS M270, которые есть в Украине. О том, что США передали ракеты ATACMS, дальностью 165 километров, стало известно только после ударов по вражеским аэродромам.

"Это кассетный боеприпас, он невероятно хорош, там есть 950 субэлементов М74, некий шарик где-то в пределах до 6 см начинен взрывчаткой. Работает в радиусе 130 метров. Он невероятно много высекает, все что может высекаться и вот имеем хороший результат в части ударов, где базируется их армейская техника", – говорит военный эксперт Петр Черник.

Кусок ракеты ATACMS после ее применения на фронте/Фото из открытых источников

И это при том, что первое поколение ATACMS не имеет системы коррекции по спутниковому сигналу GPS.

"Если осуществить такие же удары ATACMS, например по Севастополю. То удар несколькими ракетами по Севастопольской бухте мог бы также прошить и значительное количество кораблей. И потом ремонт этих кораблей мог бы растянуться на месяцы и годы", — говорит военный эксперт Михаил Самусь.

Впрочем, ATACMS с такой дальностью запуска в Крым пока не достают. Поэтому нужно зачистить южный фронт. Параллельно, кассетные боеприпасы, обладая поразительной разрушительной силой, способны посыпать оборону окупантов и на Донбассе.

"Мы когда получили на вооружение HIMARS, тогда противник был вынужден оттягивать свою логистику, свои командные пункты на дальность более 80 км от линии фронта, сейчас ему придется оттягивать уже за 200 км, а это если посмотреть на карту, то в случае с Донбассом - это уже территория России, а в случае с южным фронтом - это уже Азовское море, Черное или Крым", - говорит Михаил Самусь.

Ракета ATACMS / Фото: Getty Images

Ракету ATACMS сложнее перехватить системами ПВО из-за высокой скорости (вплоть до 3 Махов), ракета имеет крутую траекторию полета и корректирует свое направление.

Также ATACMS запускаются с наземных платформ, а значит, менее заметны, в отличие от Storm Shadow, выходящих на охоту под крыльями СУ-24М. Каждый вылет авиации может заранее увидеть враг.

В случае с ATACMS – установки HIMARS обладают эффектом незаметности, они быстро их выпустят и так же быстро исчезнут. Если таких ракет от США будет больше – военные убеждены, что это приблизит победу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Этого "кино" украинцы заждались! Первые успехи ATACMS на фронте и потенциальные победы

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что США будут поставлять дальнобойные ракеты ATACMS Украине на постоянной основе. Он поблагодарил Америку "за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи".

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