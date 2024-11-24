"Ракеты говорят сами за себя": начальник Генштаба намекнул, использовали ли ATACMS по России

Украина будет бороться с противником всеми средствами, которые есть в распоряжении ВСУ.
На днях появилась информация, что Вооруженные силы Украины поразили арсенал РФ в Брянской области. В СМИ говорят, что Украина применила дальнобойные ракеты ATACMS, разрешение использования которых по российской территории дали Соединенные Штаты Америки.
Анатолий Баргилевич, начальник Генерального штаба ВСУ в интервью ТСН Неделя отметил, что не может прямо ответить на этот вопрос, ведь "такие вещи не анонсируются, а ракеты говорят сами за себя".
"Я только хочу отметить, что мы будем бороться с противником всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении вооруженных сил Украины. Но будем уничтожать его на своей территории и на его территории. Всеми имеющимися силами, которые есть в нашем арсенале", — подчеркнул начальник Генштаба.
Напомним, что Украина может направить очередной удар по западным ракетам по Ростовской области РФ, поскольку там расположено много стратегических объектов, которые могут стать потенциальными целями ВСУ.
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