Ракеты КНДР бьют по Украине: Коваленко рассказал, что известно об оружии, которым РФ ударила по Харькову

По словам эксперта, Запад с 2019 года знал, что РФ передает КНДР свои технологии.

Офис генерального прокурора Украины получил первые доказательства того, что по Харькову была применена баллистическая ракета, изготовленная Северной Кореей.

Какие ракеты могла передать КНДР России и сколько их есть у них, в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

“В Северной Корее ракет много, они их производят десятки лет, и модификации и номенклатуры разных типов у них тоже очень много. Они не только производят их для себя, они еще и экспортировали. Привет санкциям от коллективного Запада. Что касается ракет, которые использовались по Харькову, то это была ракета KN-23”, — говорит Александр Коваленко.

Алина Туришин и Александр Коваленко / Фото: ТСН.ua

По его словам, эта ракета была полностью создана по технологиям Российской Федерации.

"Ее ракеты 9М723, которую используют ОТРК "Искандер". И Северная Корея ее представила в 2019 году. Запад об этом знал, наши международные партнеры все это время знали, что Северная Корея получает от России соответствующие технологии. Сейчас мы эти ракеты видим, как они бьют по нашим мирным городам в тыловой Украине", – рассказал Александр Коваленко.

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