"Ракеты летели одна за другой": что известно о жуткой атаке на Киевщину (фото, видео)

Последствия атаки на Киевскую область

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Россияне в очередной раз атаковали Киевскую область. Еще ночью были слышны взрывы, работали Силы противовоздушной обороны. Как сообщили в ОВА, в результате ударов повреждены три частных дома и хозяйственные постройки в Бориспольском районе, еще один дом — в Фастовском, и автомобиль — в Бучанском. Пострадавших среди населения нет.

Об этом говорится в материале ТСН.

ТСН побывала на месте ракетных обстрелов. Дмитрий Фурдак побывал на Киевщине. Здесь в поселке россияне уничтожили фактически всю улицу.

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В селе Мархаловка россияне убили мужчину

В поселке Мархалевка россияне уничтожили целую улицу. Здесь работают правоохранители, спасатели и волонтеры. В селе погиб один человек — Николай Лихтер. Ученому было 66 лет. Он приехал накануне в село, дом мужчины не пострадал, но мужчину убило обломком.

Дочь погибшего говорит, что мужчина любил бывать в селе, поближе к природе.

«Мама говорила, чтобы он не ехал, но он приехал и так случилось», — говорит дочь погибшего.

Жена погибшего Анна Лихтер говорит, что у нее было плохое предчувствие: «Я говорила, зачем ехать, потому что они будут бомбить пригородные территории».

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Последствия обстрела села

Один из мужчин во время разбора завалов нашел вышиванку и выпускное платье дочери.

«У них же своего ничего нет, все что могли придумали, а что не придумали, то украли. А теперь хотят, чтобы ни у кого ничего не было», — говорит мужчина.

Какова ситуация в Макарове

В центре города Макарова происходит ликвидация последствий обстрела. Здесь от ракетной атаки россиян пострадали более 40 частных домов. С десяток пострадавших и один человек погиб.

Сюда прилетело по меньшей мере три ракеты. Именно прилетели, это не были сбивания — говорят местные. Собственно, воронки глубиной до 8 метров, которые остались после взрывов и масштабы разрушений домов говорят о том, что это, вероятно, были именно прилеты. Некоторые из домов разрушены до основания. Осталась лишь груда камней. Только на этой улице где мы находимся две таких воронки. Еще одна на соседней улице. Там ракета прилетела прямо на двор. Частично разрушив дом. Его хозяин погиб.

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Нам удалось заснять как там работали взрывотехники. Так вот прямо на наших глазах они вытащили остатки ракеты.

Атака на Киевскую область / © ТСН

Без света, газа и воды остались десятки домов.

«Ракеты летели одна за другой — 4 штуки. Три упало, одна в другую сторону полетела», — говорят местные жители.

Последствия атаки на Киев

Ракетами и «Шахедами» россияне атаковали также и столицу. Корреспондент ТСН Александр Романюк побывал на Лукьяновке.

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«Здесь в результате удара дрона пострадало 10 зданий. К счастью, обошлось без погибших. Люди вовремя отреагировали на тревогу и спустились в укрытие», — говорит Александр Романюк.

Последствия атаки на Киев / © ТСН

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