"Ракеты летели от него": Зеленский не уверен, что Лукашенко не вступит в войну

"Ракеты летели от него": Зеленский не уверен, что Лукашенко не вступит в войну

Президент считает, что каждый лидер должен слушать свой народ.

Нет уверенности в том, что Беларусь открыто не вступит в российскую войну против Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал 5 апреля в интервью украинским СМИ.

"Каждый лидер должен слушать свой народ. Мы можем смотреть на того же Лукашенко. К сожалению, ситуация такая, которая есть между нашими государствами. К сожалению, ракеты летели от него. Он прекрасно это понимает. Но какие там шаги он делал, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не войдет, не факт, что не вступит. Мы этого не знаем до конца, война не закончилась. Мы этого не знаем", — заметил глава государства.

Зеленский отметил, что народ Беларуси против войны с Украиной. "Если приводить трагическую статистику, то можно увидеть, что у белорусов отношение гораздо лучше к украинцам, чем у россия. Это правда".

Как сообщалось, россияне начали использовать аэропорт города Брест в Беларуси для обстрелов Украины. Впрочем, советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что вопрос вторжения белорусских войск в Украину "отошел в сторону". По его словам, Лукашенко не готов заводить свои сухопутные войска на территорию Украины.

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