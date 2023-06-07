Ракеты летят, а политики Киев делят: чем может закончиться противостояние ОП и мэра Кличко

Владимир Зеленский угрожает Виталию Кличко "нокаутом" после гибели людей у укрытия в Деснянском районе. Политологи говорят – конфликт в несколько лет получил продолжение. Как все может закончиться – разбирался сайт ТСН.ua.

Несмотря на войну, в Киеве снова приступили к политическим интригам и скандалам. Черная кошка в очередной раз перебежала дорогу между Офисом президента и мэром Киева Виталием Кличко. Скандал разгорелся после попадания обломков российской ракеты в поликлинику в Деснянском районе – у закрытого бомбоубежища погибли две женщины и ребенок. После этого президент Украины Владимир Зеленский резко намекнул мэру Киева о возможности нокаута.

Сайт ТСН.ua разбирался, чьи головы полетят и к чему приведет этот конфликт.

Заявления оппонентов и массовые проверки

После трагедии и массовых жалоб жителей на закрытые и неработающие укрытия мэр Киева заявил, что ответственность за произошедшее – общая. Но подчеркнул, что город выделил 10 районам столицы 1,2 миллиарда гривен (!) из городского бюджета на обустройство укрытий. Этими средствами распоряжаются РГА города. То есть ответственными за состояние укрытий и бомбоубежищ главы районов.

Мэр также подчеркнул, что у него нет влияния на глав РГА – их назначает глава государства после представления Кабмина. На это последовала реакция президента Украины, который комментируя гибель людей возле закрытого бомбоубежища в Киеве, намекнул, что у некоторых "может быть нокаут".

Кстати, после этого глава Деснянской РГА Дмитрий Ратников сделал смелое заявление к мэру Киева, мол, предлагает отвечать совместно, потому что чем тогда занимается в Киеве мэр?

Собственно, скандал набирает обороты. Киевсовет принял решение о круглосуточном доступе к укрытиям – его должны выполнять все учреждения и заведения города, а граждан призвали информировать власти о закрытых укрытиях. Кстати, киевляне это активно делают, потому что закрытых и заброшенных укрытий в городе оказалось очень много.

Мэр Киева вместе с министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным, который, по поручению президента, возглавил правительственную комиссию по проверке укрытий Киева, уже несколько дней проверяют столичные бомбоубежища.

Мэр говорит, что по результатам проверки относительно глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к президенту относительно кадровых решений.

"Подчеркну еще раз, ответственные за обустройство и работу укрытий их балансодержатели и главы районов. Средства на все РГА были выделены. И глав районов я говорил, кто назначает. Не хочется верить в саботаж и политические мотивы. Особенно, в военное время", — заявил Виталий Кличко.

Также мэр удивлен, что в состав комиссии, проверяющей укрытие по городу, не присоединились представители КГВА.

"Было бы хорошо, если бы представители Киевской городской военной администрации также присутствовали на таких рейдах. Потому что сооружения гражданской защиты — это также зона их ответственности", — отметил мэр Киева.

В то же время, в КГВА отмечают, что третий день подряд в столице работает комиссия Киевской городской военной администрации. Она проверяет работу районных администраций, обеспечивающих доступ населения к укрытиям гражданской защиты.

В то же время в прокуратуре заявили, что деньги на обустройство укрытий просто разворовали.

"В рамках следствия собраны доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленные на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия", – говорится в сообщении прокуратуры.

В частности, во время проведения осмотра только одного из объектов гражданской защиты в Святошинском районе правоохранители с привлечением экспертов зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, неудовлетворительное их выполнение, использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов с завышением их стоимости более чем на 1 млн грн.

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Районы пошли против мэра

Тем временем 5 июня главы десяти районов Киева сделали совместное обращение к Виталию Кличко и призвали его отказаться от совмещения двух должностей – мэра Киева и главы КГГА.

Впрочем, мэр Киева быстро отреагировал на обращение, как он написал, "дружеской команды".

"Сколько денег, выделенных на укрытие, вы освоили? Отвечу: всего по городу чуть больше 10%! Так вы будете брать на себя ответственность за город? Княжества создавать? Примечательно, что декламатором слабо пламенного спича выступил г-н Ратников. Относительно отстранения которого на время расследования я обратился к президенту после трагедии в Деснянском районе 1 июня. Когда я тогда с утра общался с людьми, которые были, разумеется, на эмоциях после страшной трагедии, глава района прятался за деревьями, а потом тихонько накивал пятками", – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что то, кто писал этот текст главам районов, п"ытается разбалансировать дотла власть в столице, уничтожить самоуправление и создать хаос в в Киеве".

Политологи говорят, обращение глав РГА – это сигнал, что Кличко скорее всего будут снимать с должности главы КГГА.

Кто и за что должен отвечать

Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" говорит, что согласно решению Конституционного суда от 25 декабря 2003 года только лицо, избранное Киевским городским головой, может возглавить КГГА.

Сергиенко отмечает, что в Офисе президента давно были попытки отстранить Кличко с должности главы КГГА. Особенно если бы Верховная рада Украины приняла новый Закон о столице, который разделял эти две должности, но сделать это не удалось.

"Стоит вспомнить, что президент Владимир Зеленский своим указом от 24 февраля 2022 года создал на базе областных и киевской администраций — военные администрации. Законом о военном положении была фактически ликвидирована КГГА, ее заменили на КГВА. А главы десяти столичных районных государственных администраций (РГА), подчиненные начальнику КГВА Именно Сергей Попко, руководитель КГВА с октября прошлого года отвечает за работу председателей РГА Все районы перешли в подчинение ему, а не КГГА. Кличко как председатель КГГА потерял какое-либо влияние на председателей столичных районов. Он не может их проверить или, например, объявить выговор. Председатели РГА столицы назначаются по представлению Кабмина и указу президента. Поэтому сейчас Виталий Кличко фактически остался мэром Киева с правом вести заседание сессии Киевсовета, но без исполнительного органа", — объясняет Александр Сергиенко.

Эксперт утверждает, что с должности мэра Киева Виталия Кличко могут снять только киевляне, но на следующих выборах.

"Я думаю, что ничего с Кличко власть не сможет сделать — только пугать увольнением и троллить. Он мэр столицы, которого избрали киевляне. Новые выборы можно объявить, если действующий мэр потерял гражданство, умер, осужден. Пока Кличко жив и здоров, то с ним как с мэром города ничего поделать не смогут. Его избрали киевляне, и только киевляне могут избрать или не избрать его снова мэром. Сместить его с должности главы КГГА тоже вряд ли возможно. Ибо сейчас все полномочия переданы КГВА, а КГГА практически не существует", – добавляет Александр Сергиенко.

Конфликт длиной в несколько лет

Эксперты говорят, что в противостоянии между Банковой и мэром Киева ключевую роль играют эмоции от войны. Особенно после страшной трагедии, которая произошла из-за обстрела города врагом, возле поликлиники в Деснянском районе.

Политолог Владимир Фесенко рассказывает, что основа для этого конфликта назревала давно.

"Противостояние между мэром Кличко и Офисом президента началось, еще в 2019 году. После этого стороны, якобы, нашли общий язык. Но, как говорят разные осведомленные источники, Кличко нарушил какие-то обещания, которые давал на Банковой до местных выборов, а после их окончания пошел на сотрудничество с Порошенко в Киевсовете. Это и возобновило противостояние между сторонами. Мне кажеться, это не был значительный конфликт — только противостояние, которое то возникало, то о нем забывали на время.В условиях войны все это будто отошло на второй план. А сейчас появилась очень острая и объективная причина - абсолютно ненормальная ситуация с бомбоубежищами в Киеве", — рассказывает сайту ТСН.ua политолог Владимир Фесенко.

Достаточно ли "поставить на место"?

Он считает, что критическая ситуация с укрытиями в Киеве сейчас стала хорошей возможностью для Банковой поставить мэра Киева на место.

"Как по мне, начался такой себе "политический футбол". Кличко говорит: это не я виноват, это районные администрации. А кто тогда власть в Киеве? Районные администрации влияют на многие вопросы, но бюджетные, контрольные и многие другие функции остались именно за киевскими городскими властями В конце концов, Кличко — руководитель КГГА, а не только мэр Киева. Я думаю, что в трагедии с закрытым укрытием в медучреждении общая вина городских властей и районных администраций. Но поскольку проблема общегородская, это и является объективной и очень острой основой для претензий, предъявленных к мэру Киева. Банковая просто воспользовалась этой ситуацией. Поставить Кличко на место – это как минимум, а еще продемонстрировать его слабость и халатность. Они это уже сделали. Но, по-моему, сейчас главное – решить существующую проблему, а не просто выяснять политические отношения", – отмечает Владимир Фесенко.

Эксперт говорит, что есть потенциальные риски, что Виталия Кличко могут снять с должности главы КГГА.

Потенциальные риски есть. Его могут, как минимум, уволить с должности главы КГГА. Такая идея у Банковой была и раньше – 3-4 года назад, а сейчас могут воспользоваться ситуацией военного времени. Но если центральная власть пойдет на увольнение Кличко с должности главы КГГА или мэра Киева, это очень сложно будет сделать с юридической стороны, да и выглядеть все это будет очень противоречиво, а главное, что это может привести к неоднозначным последствиям. Я не думаю, что власть и президентская команда много от этого выиграет. Конечно, они могут уволить Кличко, но они не смогут получить полный контроль над столицей, останется Киевсовет, где у них нет большинства. Главное же, что такое решение будет негативно воспринято местным самоуправлением и международными партнерами. Следовательно, последствия будут неоднозначными. И я не думаю, что это лучший выход для Банковой", – отмечает Владимир Фесенко.

Политолог называет "политическим футболом" заявления некоторых экспертов, которые говорят, что ответственность за бомбоубежища и укрытия в Киеве возложена на КГВА и РГА.

"Здесь, на самом деле, юристы и специалисты местного самоуправления должны оценить — насколько четко распределение полномочий между военными администрациями и местным самоуправлением г. И это не только проблема Киева, но и всех городов Украины. Например, в Харькове нет противостояния между мэром и военной администрацией. Они находят общий язык, то есть здесь все зависит от личных качеств руководителя, просто не нужно заниматься "политическим футболом" и перебрасывать на других ответственность. Я с уважением отношусь к Виталию Владимировичу. У него, как у мэра, есть свои достижения и провалы. Но то, что он перекидывает ответственность на других, мне не нравится", — добавляет Владимир Фесенко.

Кто может возглавить КГГА?

В предыдущие годы из властных кабинетов звучали фамилии тех, кто мог бы заменить действующего главу КГГА. Среди них чаще всего говорили о нардепе Николае Тищенко и Ирине Верещук.

"Сейчас совсем другая ситуация, чем была тогда. Тищенко много раз уже позорился. Он сейчас тоже начал проявлять какую-то чрезмерную активность, но она, как всегда, несвоевременна и неуместна. Поэтому, назначать Тищенко на должность главы КГГА – это как плюнуть киевлянам в глаза. Что касается Верещук, то у нее есть должность в правительстве. Я не думаю, что сейчас Верещук готова идти на Киев, она вице-премьер, а это было бы понижение в статусе. Думаю, что функции руководителя КГГА могут перебросить на КГВА – это можно сделать. Но здесь просто нужно четко навести порядок, а именно разделить функции этих двух структур – гражданской и военной администраций Киева. Я допускаю, что отставка Кличко с должности может быть, но политически это не решит проблемы для Банковой, а создаст немало новых", – отмечает Фесенко.

Он сомневается, что на эту должность может быть назначена известная личность. Ведь сейчас на должности руководителей военных администрации чаще всего назначаются силовики.

"По моему мнению, это тоже не совсем правильно - назначать на такие должности военных, представителей прокуратуры или СБУ. Сейчас эти люди нужны на фронте для выполнения их прямых обязанностей. А назначение руководителем военной администрации, например, бывшего прокурора, вызывает только вопросы к определенных лиц на Банковой.Что касается Киева, то у нас есть глава КГГА Виталий Кличко и начальник КГВА Сергей Попко – между ними просто нужно четко распределить обязанности. Мы догадываемся, что часть обязанностей городских властей уже отошла военной администрации, просто об этом нужно четко, возможно, даже публично, сообщить киевлянам: какие обязанности выполняет гражданская администрация, а какие только военная", — говорит Владимир Фесенко.

Где искать выход из ситуации

В социальных сетях уже активно обсуждают ситуацию вокруг мэра Киева. Его противники указывают на закрытые и необорудованные укрытия, где нет даже элементарного – канализации и мебели. А те, кто поддерживает мэра, напоминают, что именно Виталий Кличко начал проверять укрытие и готовить город к возможной войне, когда центральные власти это категорически отрицали, особенно в январе 2022 года, а Кличко тогда настойчиво просили не заниматься проверками укрытий и не пугать людей возможной войной.

"Сейчас всем следует отказаться от "политического футбола". Центральной власти, правительству, военной администрации и мэру нужно совместно решить проблему с укрытиями в Киеве. Причем сделать это быстро. Власть должна сформулировать четкий алгоритм действий: у кого должны быть ключи от укрытия, когда, как, кто их открывает, чтобы это работало как один механизм, без сбоев. А также навести порядок в самих укрытиях, ведь во многих бомбоубежищах просто негде присесть, люди несут туда все с собой, даже стулья. Там нужно сделать первоочередное – убрать мусор и оборудовать укрытие так, чтобы люди могли пересидеть тревогу в несколько часов. Это можно сделать – это престиж для городских властей, а также безопасность для граждан. Поэтому я считаю, что повод для критики мэра объективен, особенно после трагедии с закрытым укрытием в больнице, возле которой погибли люди. Мэру не нужно обижаться на критику, а быстро и совместно с другими решать существующую проблему", — добавляет политолог.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что на сайте президента появилась петиция об отстранении Виталия Кличко.

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