Ракеты на Киев, Харьков и Павлоград: все, что известно об ужасных последствиях российской атаки

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Атака была комбинированной — десятки разных типов ракет летели в Киев и Павлоград, баллистикой снова били по жилой застройке Харькова. Цинический налет прокомментировал Валерий Залужный. К сожалению, уже известно о десятках раненых, есть и погибшие.

Детали очередной кровавой атаки Кремля рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Атрем Зябкин.

Россияне нанесли массированный ракетный удар

23 января рашисты устроили очередную массированную ракетную атаку. Около 4 ночи в воздушных силах предупредили об угрозе баллистики на Востоке. Впоследствии взрывы прогремели в Харькове.

Харьков под ударом

Через несколько минут мэр города Игорь Терехов заявил, что россияне избивают по жилой застройке города, в Харьковской ОВА попросили горожан немедленно спуститься в ближайшие укрытия. Местные журналисты сообщили о трех попаданиях — все баллистике и все по гражданским объектам.

Впоследствии в сети появились первые фото и видео последствий российского террора. По меньшей мере 4 попадания зафиксировали в пригороде Харькова. В результате атаки поврежден газопровод. Попали рашисты и о жилой многоэтажке, полностью разрушив целый подъезд. А вот так выглядит разрушенная до отказа санаторная школа. Когда-то здесь учились дети, нуждавшиеся в постоянном наблюдении врачей.

Харків . Русня не люди pic.twitter.com/WinBV1rkvC — Нана (@FL890Xd0rKGMoNk) January 23, 2024

Около семи утра в Харьков полетели новые ракеты — уже не баллистические, а крылатые Х-22. Последствиями новой ракетной волны в своих соцсетях поделился советник городского головы Харькова Вячеслав Хитрин. Под прямым ударом рашистов оказалась когда-то густонаселенная Северная Салтовка. Ошеломляющие кадры спасения пострадавших опубликовали в Национальной полиции.

Харків: відео з місця російського обстрілу



росія - країна-терорист!



ХС pic.twitter.com/sraZvcDAW9 — Червона Калина (@SvetlanaValent8) January 23, 2024

Скриншот

Рашисты же снова врут и цинично заявляют, что ударили по базе иностранных наемников. В реальности же, в результате террористической атаки по Харькову повреждены 30 жилых домов, выбито около тысячи окон и все это в минусовую температуру. С места русского прилета в прямой эфир вышел мэр Терехов.

Известно о 5 погибших и 57 пострадавших только в Харькове. Среди раненых есть восемь детей — всех в состоянии средней тяжести спасатели уже передали медикам.

Читайте ведущие новости:

Рашисты атаковали Киев и область

Громко утром 23 января было и в Киеве. На украинскую столицу враг направил целый шквал ракет.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, на город летели две волны ракет. Большинство из них сбило ПВО — обломки вражеских ракет повредили жилую застройку в 4 районах столицы. Известно о по меньшей мере 18 пострадавших. С места падения одной из ракет, которая попала в многоэтажку, но, к счастью, не разорвалась, работала наша коллега — корреспондентка "Завтрака с 1+1" Анна Мартыщук.

Информацию по состоянию на 10.20 23 января опубликовал начальник КМВА Сергей Попко. По его словам, в Киеве от российской атаки потерпели разрушения десятки различных локаций.

Скриншот

Прилетело и по Павлограду в Днепропетровской области. В результате ракетного налета в одном из скверов города погибла 43-летняя женщина, повреждены 8 многоэтажек, а также две школы. И это только предварительные данные.

Отреагировал на российский террор и лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он назвал точное количество ракет, летевших на Украину, и уточнил, сколько из них удалось сбить силам ПВО. По словам генерала, в большинстве своем рашисты били баллистикой.

Скриншот

Часть ракет не долетела?

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, часть российских ракет вообще не долетела до целей из-за своей устаревшей и работы средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому благодарим наших сил ПВО за их профессионализм. Именно они отчаянно хранят наше небо.

Вот эти потрясающие кадры показал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Украинским бойцам снова удалось невозможно — сбить ракету из обычного пулемета Browning.

Одну з ракет вдалось знищити кулеметом «Браунінг», — командувач Сил оборони Сергій Наєв.

Кулеметом! pic.twitter.com/CA1MpwcyOd — Східний Вітер (@IIrrrak) January 23, 2024

Команда ТСН.ua выражает соболезнования родственникам и друзьям погибших и пострадавших от российского террора. Мы верим, что время расплаты обязательно придет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РАКЕТЫ НА КИЕВ И ХАРЬКОВ! Десятки ударов по гражданским и ужасающие последствия! ЗАЛУЖНЫЙ СДЕЛ ЗАЯВЛЕНИЕ!

Читайте также: