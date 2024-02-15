"Ракеты нарезали круги": Жданов рассказал, как Россия хотела "обмануть" украинскую ПВО и когда может ударить снова

Утром 15 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. 13 из 26 ракет уничтожили Силы противовоздушной обороны. Вражеские цели атаковали западные, центральные и южные регионы — они долго "нарезали круги" перед тем, как нанести удар.

Как российская армия пыталась обмануть ПВО, куда пыталась попасть и когда может ударить снова, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Чем Россия ударила по Украине

Как сообщили в воздушных силах Украины, утром 15 февраля Силы ПВО уничтожили 13 из 26 ракет во время массированной комбинированной российской ракетной атаки.

Всего зафиксировали:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс;

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

2 крылатые ракеты "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59;

2 зенитные управляемые ракеты С-300.

Почему удалось сбить только половину ракет

ПВО удалось сбить половину российских ракет, выпущенных по Украине во время атаки. По словам Олега Жданова, причина, в первую очередь, в наличии средств противовоздушной обороны.

Военный эксперт говорит, что сегодняшний массированный удар был типичным, но имел одну особенность – на этот раз Россия не использовала "шахеды" одновременно с ракетами.

"Это может свидетельствовать о том, что идет накопление дронов — нет у них достаточного количества. Потому что они обычно дроны используют для нагрузки нашей системы противовоздушной обороны вместе с ракетами. Скорее всего они их накапливают. А в промежутках между ракетными ударами будут применяться дроны. Хотя вы знаете, что предсказать российскую сторону очень тяжело", — рассказал Олег Жданов.

В остальном, по его словам, была обычная география атаки. Российская армия охватила почти все регионы Украины. Это также посодействовало тому, что сбили всего 50% целей.

“Ракеты были очень разнообразны: крылатые ракеты, и “Калибры”, и Х-101, Х-555, и баллистические ракеты. Так вот у нас здесь проблема. Крылатые ракеты мы более или менее сбили, и научились это делать во многих регионах страны. Сказать, что у нас достаточно комплексов, нельзя на сегодняшний день. Но, тем не менее, у нас есть чем их сбивать. А вот с баллистикой мы можем бороться в Киеве и на подступах к городу. А в остальных регионах баллистика, к сожалению, достигла конечной цели — попала в объекты”, — говорит Олег Жданов.

Зачем ракеты кружили вокруг городов

Российские ракеты кружили вокруг городов и перелетали из одного региона в другой во время атаки, чтобы запутать украинскую систему ПВО, объяснил военный эксперт.

“С одной стороны запутать, а с другой — обнаружить, где она есть. Вот вокруг Тернопольской области ракета нарезала круги. И если бы там было достаточно средств ПВО, они бы ее пытались сбить. Возможно, были отключены все радиолокационные станции, они могли засекать их расположение. Ракета могла быть так запрограммирована. Ракеты, прошедшие Луцк, шли в сторону границы с Польшей, и Польша снова была вынуждена поднимать авиацию. А затем они повернули на Львовскую область и попали в объекты на ее территории. Крылатые ракеты программируются, маршрут прокладывается с помощью GPS-навигации, поэтому они так и делают”, — рассказал Олег Жданов.

Движение российских ракет во время массированной атаки 15 февраля/Фото: Monitorwar

Куда целила Россия

Военный эксперт говорит, что, судя по попаданиям во время атаки, целями российской армии была гражданская инфраструктура. По словам Олега Жданова, сегодня враг сосредотачивает основные усилия по военным объектам в прифронтовой зоне.

“Это Запорожье, Днепр и остальные населенные пункты меньше по размерам, но ближе к линии фронта. Они пытаются там достать наши резервы. А все остальное по территории Украины — в основном это инфраструктурные объекты, опять же, для раздражения гражданского населения и принуждения его к миру любой ценой. Посмотрите, какую сейчас Россия развернула информационную кампанию по поводу переговоров, как они им нужны, что они готовы, и что они хотят, но с учетом реалий на линии фронта", — рассказал Олег Жданов.

Когда может быть следующая массированная атака

Олег Жданов говорит, что у России есть возможность нанести повторный ракетный удар по Украине хоть завтра. По данным нашей разведки, РФ накопила до 1000 ракет.

"С учетом тех ракетных ударов, которые они наносили по нашей территории, и если добавить то, что Россия до 100 ракет разного типа производит в месяц, то этот баланс 900-1000 ракет на сегодняшний день в России сохраняется. Перерыв может быть только в доставке этих ракет, потому что некоторые из них совершенно новые, фактически с конвейера, попадают на аэродром”, — рассказал военный эксперт.

Кроме того, ракеты, которые везут со складов, нужно обслуживать и восстанавливать.

“Если они старые, еще советские из запасов типа Х-101, Х-55 и Х-22, Х-59. Так что время занимает транспортировка, техническая подготовка этих ракет. Мы не знаем, сколько они заготовили сейчас, потому и повтор может быть и сегодня, и завтра, и послезавтра”, — говорит Олег Жданов.

Напомним, военный эксперт доступно объяснил, почему ПВО сбивает "Шахеды" и ракеты над городами.

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