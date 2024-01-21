Стариков заметил, что работа РЭБ – малозаметная, но очень важная.
Начальник управления РЭБ Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ Андрей Стариков впервые рассказал, как работает секретная система "Покрова" и объяснил сам принцип РЭБ.
Об этом он рассказал в интервью корреспондентке ТСН Оксане Радионовой.
Стариков заметил, что работа РЭБ – малозаметная, но очень важная.
"Любой прибор, использующий электромагнитный спектр для своего функционирования, на него можно влиять средствами РЭБ. Это и наземные средства, и БПЛА морского базирования, это и высокоточное оружие, вроде крылатых ракет или "шахедов". Например, вы пользуетесь ключами для блокировки автомобиля. Можно сделать так, что он просто не сработает", – говорит начальник управления РЭБ.
Он пояснил, что каждая крылатая ракета имеет систему спутникового наведения. Вместе с ней есть еще и иннерционная система.
"Она тоже приводит, но имеет большую погрешность. Для того чтобы эту погрешность уменьшить, работает система спутниковой навигации, которая корректирует и определяет местоположение. Если систему спутниковой навигации заблокировать, то погрешность будет увеличиваться. И в этом случае крылатая ракета становится не высокоточным боеприпасом, а обычным. Если блокируется система, то крылатая ракета набирает высоту. И становится заметной для систем ПВО", – объяснил Андрей Стариков.
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Ракеты падают, а "Шахеды" не долетают. В Генштабе рассекретили, как работает система "Покрова"
Напомним, что во время утренней атаки 13 января более 20 российских ракет не долетели до целей благодаря украинским средствам радиоэлектронной борьбы. По словам спикера ВС Юрия Игната, ракеты либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо на них повлияли средства радиоэлектронной борьбы украинских Сил обороны.
В Институте изучения войны (ISW) уже заявили, что это может быть переломным моментом для украинских возможностей РЭБ.
Военный эксперт из Израиля Давид Гендельман считает, что пока рано говорить о переломе в войне. Важно, чтобы такие действия были системными.