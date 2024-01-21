Стариков заметил, что работа РЭБ – малозаметная, но очень важная.

Начальник управления РЭБ Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ Андрей Стариков впервые рассказал, как работает секретная система "Покрова" и объяснил сам принцип РЭБ.

Об этом он рассказал в интервью корреспондентке ТСН Оксане Радионовой.

Стариков заметил, что работа РЭБ – малозаметная, но очень важная.

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"Любой прибор, использующий электромагнитный спектр для своего функционирования, на него можно влиять средствами РЭБ. Это и наземные средства, и БПЛА морского базирования, это и высокоточное оружие, вроде крылатых ракет или "шахедов". Например, вы пользуетесь ключами для блокировки автомобиля. Можно сделать так, что он просто не сработает", – говорит начальник управления РЭБ.

Он пояснил, что каждая крылатая ракета имеет систему спутникового наведения. Вместе с ней есть еще и иннерционная система.

"Она тоже приводит, но имеет большую погрешность. Для того чтобы эту погрешность уменьшить, работает система спутниковой навигации, которая корректирует и определяет местоположение. Если систему спутниковой навигации заблокировать, то погрешность будет увеличиваться. И в этом случае крылатая ракета становится не высокоточным боеприпасом, а обычным. Если блокируется система, то крылатая ракета набирает высоту. И становится заметной для систем ПВО", – объяснил Андрей Стариков.

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Ракеты падают, а "Шахеды" не долетают. В Генштабе рассекретили, как работает система "Покрова"