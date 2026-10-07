Последствия атаки на Киев в ночь на 7 октября / © ГУ ГСЧС в Киеве

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В ночь на 7 октября Россия нанесла комбинированный удар «Цирконами», баллистикой и сотнями дронов по Киеву, Прилукам, Кременчугу, Запорожье и Днепру, в результате чего погибли, масштабны разрушения жилых домов и даже уничтожение центра реабилитации птиц.

В Киеве есть погибшие, последствия ударов зафиксированы в четырех районах

Этой ночью Киев оказался под атакой россиян. В ряде районов столицы фиксируют последствия ударов.

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В Оболонском районе произошло попадание на территорию нежилой застройки.

В Подольском районе в результате атаки врага произошло возгорание и частичное разрушение перекрытия офисно-складского здания.

В Дарницком районе в результате российской атаки погибли два человека. По данным КГВА, последствия вражеской атаки были зафиксированы на территории гаражного кооператива. Кроме того, обломки рухнули на открытой территории и загорелись.

В Шевченковском районе также зафиксировали попадания на территории нежилой застройки.

Последствия удара по Киеву в ночь на 7 октября / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия удара по Киеву в ночь на 7 октября / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия удара по Киеву в ночь на 7 октября / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия удара по Киеву в ночь на 7 октября / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия удара по Киеву в ночь на 7 октября / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия удара по Киеву в ночь на 7 октября / © ГУ ГСЧС в Киеве

Киевщина вздрогнула от атаки РФ

Российская армия в ночь на 7 октября осуществила комбинированную атаку дронами и баллистическими ракетами на Киевскую область. В Обуховском районе зафиксированы повреждения складов и пожары.

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Россияне ударили по Киевщине ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. В Обуховском районе в результате обстрела повреждены три производственно-складских помещения. Там вспыхнули пожары, которые удалось локализовать.

Кроме того, повреждены грузовик и прицеп.

Из-за ударов РФ на Киевщине горел центр реабилитации птиц «Усадьба Нюшаник». О попадании сообщила соучредитель центра Ирина Снопко.

«У нас попадание. Сгорел птичий стационар, курятник, перепелятник. Имелись птицы и кот. А еще все оборудование и корма», — написала Ирина Снопко в Фейсбук и добавила видео пылающего здания.

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«Усадьба Нюшаник» — известный центр, где реабилитируют хищных и водоплавающих птиц — аистов, лебедей, сов, ястребов, пустельщиков, а также консультируют граждан по спасению птиц. Птицы, которые не могут самостоятельно выжить в дикой природе из-за тяжелых травм, остаются в доме на постоянное проживание.

РФ ударила по Кременчугу: погибли люди

В среду, 7 октября, армия РФ массированно атаковала дронами и ракетами Кременчуг в Полтавской области. Произошел «прилет» в жилом районе города. По меньшей мере, два человека погибли.

«Повреждены многоквартирные дома. Все службы направлены на место. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил глава Кременчугской ОВА Виталий Дьяковнич.

Кроме того, в Кременчугском районе российская армия атаковала одно из предприятий.

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В то же время городской голова Кременчуга Виталий Малецкий добавил, что город получил один из самых масштабных разрушений жилищной инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения.

Россияне атаковали транспортную инфраструктуру Запорожья

Российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры в Запорожье. Из-за последствий атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог. Жители города и водители призвали учитывать это во время поездок и следить за официальной информацией. Детали о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не сообщали.

РФ ударила по промышленному предприятию в Днепре

Российские войска атаковали Днепр и попали по промышленному предприятию. информацию о пострадавших в настоящее время уточняют.

Кроме того, в городе повреждены многоквартирные дома, спортивный клуб.

На Днепропетровщине два человека получили ранения.

В Никопольском районе страдали Никополь, Марганецкая, Томаковская, Покровская и Красногригорьевская общины. Изуродованы частный дом и автомобили. В состоянии средней тяжести в больницу доставили 65-летнюю женщину. Мужчина 64 лет лечится амбулаторно.

В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Николаевской общине.

Погибла женщина, люди не выходят на связь: РФ ракетами атаковала Кировоградщину

В среду утром, 7 октября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кировоградской области. В регионе зафиксировано попадание по одному из объектов промышленности, травмирован.

В Александрии погибла женщина, три человека травмированы (им оказывается необходимая медицинская помощь), еще двое пока не выходят на связь.

Произошло также возгорание крыши частного жилого дома. Обследование территории продолжается, информация о последствиях уточняется.

В Светловодске зафиксировано падение обломков на открытой территории. Прошло без пострадавших. На местах происшествия привлечены все соответствующие экстренные и коммунальные службы.

РФ ударила ракетой по дому на Черниговщине: есть погибшие и раненые

Сегодня, 7 октября, Прилуки на Черниговщине оказались под российским ударом. На город летели крылатые ракеты. Произошло попадание в многоэтажку, Центр творчества детей и юношества, а также предприятие. В результате атаки поврежден жилой дом. Продолжается разбор завалов. Есть жертвы.

«Одна из попаданий — просто по жилой многоэтажке. Утром, когда люди еще спали. Предварительно уже известно о погибших и раненых», — заявил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Последствия удара по Прилукам / © Управление ДСНС в Черниговской области

Последствия удара по Прилукам / © Управление ДСНС в Черниговской области

Последствия удара по Прилукам / © Управление ДСНС в Черниговской области

Последствия удара по Прилукам / © Управление ДСНС в Черниговской области

Последствия удара по Прилукам / © Управление ДСНС в Черниговской области

Последствия удара по Прилукам / © Управление ДСНС в Черниговской области

Последствия удара по Прилукам / © Управление ДСНС в Черниговской области

Последствия удара по Прилукам / © Управление ДСНС в Черниговской области

В ГСЧС уточнили, что предварительно четыре человека погибли, еще 20 травмированы, среди них — трое детей.

На другой локации из-за обстрелов РФ возник пожар в производственном здании.

Массированная атака на Украину: ПВО сбило более 160 целей, среди которых «Цирконы», «Калибры» и реактивные «Шахеды»

В ночь на 7 октября (начиная с 18:00 6 октября) российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины. Под прицелом неприятеля оказались Киевская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Для атаки противник применил широкий спектр вооружений:

противокорабельные ракеты: «Циркон»/«Оникс» (из Ростовской обл. РФ);

баллистические ракеты: «Искандер-М»/С-400/KN-23 (из Брянской и Воронежской обл. РФ);

48 крылатых ракет: воздушного, наземного и морского базирования Х-101, «Искандер-К» и «Калибр» (из Вологодской, Курской обл. и акватории Каспийского моря);

130 ударных БпЛА: типы Shahed (в том числе 46 реактивных), «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия» (по направлениям Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, а также ТОТ Донецка и Гвардейского в Крыму).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результаты работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинские защитники обезвредили 161 воздушную цель.

5 баллистических и противокорабельных ракет («Искандер-М»/KN-23/С-400/Циркон/Оникс);

39 крылатых ракет (Х-101, «Искандер-К», «Калибр», относительно еще 6 ракет информация уточняется);

117 вражеских БпЛА (из них 38 реактивных «Шахедов»), «Гербера» и других типов.

Несмотря на эффективную работу противовоздушной обороны, зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 18 локациях. Еще на 5 локациях зафиксировано падение обломков сбитых целей.

В воздушных силах отмечают, что атака продолжается, и в воздушном пространстве страны находится до десяти вражеских беспилотников, поэтому призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 октября, предупреждал о массированном ударе по Украине. Зеленский провел расширенный селектор с военным командованием и чиновниками, на котором разведка доложила о подготовке российских окупантов к новому массированному удару.

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