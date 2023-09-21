"Ракеты прилетают именно в такое время": Жданов объяснил, когда чаще всего атакует РФ

Россия по-прежнему чаще всего совершает атаки по Украине в ночное время, ближе к утру.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он объяснил, что именно в это время бдительность операторов противовоздушной обороны может быть занижена, ведь они уже устали за ночь.

“Вам скажет любой врач, что это как раз то время, когда человек хочет спать. И когда находишься на боевом дежурстве, то рассвет – это самое тяжелое время. Когда устали за ночь, глаза закрываются. Поэтому бдительность операторов может быть заниженной. Это классика, начало всех операций приходится на четыре-пять утра, ну шесть часов самое позднее. Потому и ракеты прилетают именно в такое время” – объяснил он.

Напомним, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине ранним утром 21 сентября. Под удар попали Киев, Черкассы, Ровно, Хмельницкая и Львовская области. Армия РФ выпустила 43 крылатых ракеты, 36 из них сбили украинские военные.

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