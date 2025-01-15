"Ракеты с имитацией ядерного заряда": эксперт назвал сценарии массированных ударов по Украине до конца зимы

Российская армия вернулась к тактике обстрелов ракетами, боевая часть которых имитирует ядерный заряд. Чего ждать во второй половине календарной зимы — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Сегодняшние удары врага были сконцентрированы по объектам энергоинфраструктуры на западе нашей страны. Российская армия действует максимально дерзко, коварно, но надо признать, что бьет рационально для себя. Они пытаются разрушить те критические объекты нашей инфраструктуры, от которых мы зависим и восстановление которых может занять очень много времени", — говорит Владислав Селезнев.

По словам эксперта, ключевое в том, что враг имеет достаточное количество ресурсов для проведения массированных ракетно-дроновых атак.

"Практика свидетельствует, что армия страны-агрессорки действует по установившейся схеме — сначала атакует с помощью дронов, чтобы выявить и зафиксировать местоположение ключевых элементов систем ПВО и противоракетной обороны украинской армии", — говорит Селезнев.

И продолжает: "Враг вернулся к практике использования ракет типа Х-55 с боевой частью, которая имитирует ядерный заряд. Почему? Потому что такие ракеты у россиян есть. В том числе те, которые мы передавали в рамках газового соглашения несколько десятков лет назад. Для того, чтобы максимально перегрузить нашу систему ПВО, враг использует и такие типы ракет. Российская армия задумалась о перспективе и о дальнейших ракетно-дороновых атаках".

Угроза для Киева

По мнению Селезнева, Киев, как столица, остается самым защищенным регионом страны.

"Хотя есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание. На днях была вражеская атака дронов. "Шахед" залетел со стороны Вышгорода. Через Оболонь на Рыбальский остров, затем на Русановку, затем повернул на Борисполь, развернулся и с востока на запад пролетел Киев. Вышел в районе Ирпеня, полетел на Житомирщину, там развернулся и снова преодолел тот самый маршрут. "Шахед" летал над территорией столицы и мы не могли его уничтожить", — говорит эксперт, анализируя открытую информацию мониторинговых каналов.

И добавляет: "Связано ли это с тем, что часть персонала мобильных огневых групп переведена в Сухопутные войска, или какие-то другие причины этому способствовали — сказать сложно. Но факт остается таким, что мобильных огневых групп нам не хватает. Я так понимаю, что мы сейчас, пытаясь закрыть определенные вопросы, связанные с нехваткой личного состава на фронте, начинаем выхолащивать наши возможности касательно надежной и эффективной противовоздушной и противоракетной обороны. В том числе за счет уменьшения количества тех же МОГ. А враг ищет наши слабые места в нашей системе ПВО, чтобы гарантированно достичь определенных результатов".

По словам эксперта, то, что деятельность Сил обороны Украины направлена на уничтожение всех элементов, обеспечивающих реализацию враждебных планов — это отличная новость.

"Если у самолетов российской армии не будет достаточно авиационного топлива — это будет ок. Если нам удастся повредить портовую инфраструктуру в Новороссийске — это будет отличная новость", — говорит Селезнев.

Сценарии второй половины зимы

О следующих 6 неделях календарной зимы бывший спикер Генштаба говорит следующее: "Слава Богу и погодным условиям, первая половина зимы была лайтовая. Не было сверхнизких температур. Но я точно уверен, что враг точно воспользуется этой возможностью (низкими температурами — Ред), чтобы добавить к сложным погодным условиям влияние на нашу энергетику с помощью своих ракет и дронов. Не стоит надеяться на то, что первую половину зимы мы преодолели, а впереди нас ждут хорошие времена. Враг будет продолжать свои атаки и тактику ракетного террора. Касательно "Орешника", то следует смотреть на заявления американских дипломатов. Живем обычной жизнью, но не игнорируем сигналов воздушных тревог".

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Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Украине баллистикой, крылатыми ракетами и дронами.

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