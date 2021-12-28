Раклет и сырник: вкусные альтернативы традиционному новогоднему застолью

Раклет – это идеальное изобретение для тех хозяек, которые не хотят много времени проводить на кухне.

Есть ли альтернатива основательным новогодним застольям, приготовление к которому длится не одну неделю – решили выяснить журналисты в трех разных странах – Украине, Соединенных Штатах и Германии. Как встретить Новый год и при этом не убиться на кухне, есть ли за границей альтернатива оливье и удобно ли приглашать гостей домой, где каждый будет кормить себя сам, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 декабря.

В США салат оливье – максимально удивительный набор ингредиентов для американцев. А чтобы найти селедку, пришлось поехать в специальный магазин, где продаются товары из Европы. Ибо в американских его просто нет. Консервированные огурцы в американских магазинах бывают очень остры, потому что идут в основном на бургеры. Все остальные продукты можно приобрести в обычном американском супермаркете. На два салата – чуть более 36 долларов. Это 980 гривен.

В Украине львовский сырник получился дешевле американского оливье – 250 гривен. Впрочем, один кусок этого галицкого хита во львовском кафе стоил не менее сорока-пятидесяти гривен.

Тем временем на немецких рождественских рынках есть можно непрерывно – здесь запеченные колбаски, жареные сладкие орешки и душистый глинтвейн. Съедобны даже подарки.

Среди интересных блюд — раклет наскоро – это ломтик белого хлеба под толстым слоем расплавленного сыра, на выбор с ветчиной, грибами или даже ананасом, а лучше всего соленым огурцом. Для приготовления этого блюда есть специальное устройство – раклетница. Это идеальное изобретение для тех хозяек, которые не желают много времени проводить на кухне. Основные ингредиенты для раклета спартанские и простые – это собственно сыр раклет, к нему сваренный в мундире картофель и соленые огурцы. Но потом фантазии нет предела, составляющих может быть сколько угодно и самое интересное – каждый гость обслуживает себя сам.

К такому ужину подойдут разные виды мяса, морепродукты, овощи. Их жарят на гриле, выкладывают в формочки и запекают под творогом. Весь процесс происходит прямо за столом.

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Есть ли альтернатива основательным новогодним застольям | Новости Украины