Раковины авиакатастрофы самолета МАУ: как чествуют погибших и на каком этапе следствие

В небе над Тегераном погибли 176 человек.

Ровно два года назад, в небе над Тегераном, иранские военные сбили украинский пассажирский самолет Международных авиалиний Украины. Тогда погибли 176 пассажиров и членов экипажа. Через два года Иран так и не назвал имена причастных к этой страшной катастрофе и не выплатил обещанной компенсации родственникам.

Как чтили память погибших и как ведется расследование — в сюжете ТСН.19:30 за 8 января.

Бортпроводницы авиакомпании МАУ привязывают к молодому деревцу табличку с именами своих коллег. Два года назад Катя, Маша, Валерия, Юля, Денис, Игорь, а еще пилоты Владимир, Сергей Алексей взмыли в иранское небо. Впрочем, уже никогда оттуда не вернутся – как и все пассажиры того рейса, а это 176 человек, из которых 19 – дети. Среди них граждане Украины, Ирана, Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана, Германии. Сегодня все они получили именные деревья на набережной днепровской в столице Украины.

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Едва сдерживает слезы Евгения Присяжнюк – мама командира самолета Владимира Гапоненко: "Он так любил эту профессию. Он не мог без неба жить". Недавно женщина потеряла и мужчину.

"Украина не требует в этом деле ничего удивительного. Мы хотим двух простых вещей: правды и справедливости. Правды о том, что на самом деле произошло два года назад. И справедливости наказания виновных, компенсации потерпевшим", — говорит заместитель генпрокурора Украины Максим Якубовский.

В течение двух лет иранская сторона согласилась на три встречи. Впрочем, через два года не предоставила никакой информации о самом преступлении: кто стрелял, почему, кто отдал приказ на убийство 176 человек.

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"Можете увидеть в иранском комментарии, что они готовы сотрудничать, что они предоставили на двусторонней основе информацию о доступе к материалам дела уголовного производства. На самом деле это не так. Прежде всего мы хотим увидеть материалы уголовного дела и доказательства, которые там собраны. активного контроля — вещевые самописцы борта самолета. Это данные объективного контроля боевой машины, которая произвела запуск ракет", — говорит Максим Якубовский.

Два года назад иранские чиновники заявили, самолет упал из-за технических проблем. Но на место крушения вылетели украинские эксперты и спасатели. Лететь журналистам в Иран тогда было крайне опасно, канал "1+1" единственный, отправивший туда своего телеоператора Сергея Азаренко. Он полетел с маленьким фотоаппаратом, рискуя потерять не только технику, но и свободу, но он отважился. Именно его кадры разлетелись по телеканалам мира и все увидели отверстия в обшивке самолета от осколков.

На третий день Иран признал: самолет сбили ее военные российской ракетой ТОР. Сначала они якобы ошибочно приняли авиалайнер за враждебную цель. Затем заявили, что система противовоздушной обороны имела неправильные настройки. По одной из версий, российские ракеты два года назад были переведены в боевую готовность и сработали в автоматическом режиме. Военные могли отменить пуск, но это было утро, время намаза.

Как же было на самом деле – Иранские следователи сообщить до сих пор отказываются. Известно лишь одно, что все находившиеся на борту умерли мгновенно от взрыва. Температура была такова, что иранская земля плавилась вблизи обломков пылающего лайнера. "У нас есть капсула с места трагедии. Земля с кусочками металла самолета. Видно, что это алюминий. Есть изображение самолета с именами всех погибших на борту пассажиров", – говорит президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне.

Именно он один из первых узнал в Украине об этой ужасной катастрофе: сообщение пришло не от диспетчерских служб, потому что они оправятся где-то через час, а из США. Ему и сегодня трудно говорить о гибели стольких людей, о потере одного из самых лучших экипажей авиакомпании. Дыхнет обещает не забыть эту трагедию. Каждое из 176 деревьев на днепровской набережной будет напоминать рейс PS 752.