"Рамштайн"-11: стало известно, какое вооружение Украина ожидает от Запада

21 апреля состоится 11 заседание в формате"Рамштайн" — встреча министров обороны разных стран, поддерживающих Украину.

В эфире канала ICTV во время телемарафона глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, на чем Украина будет концентрироваться в эту пятницу.

"Наши требования с начала этого года, с восьмого "Рамштайна", не меняются. Их четко обозначил министр обороны Резников и в целом вся украинская команда. Во-первых, нам нужна западная авиация, потому что мы проигрываем, конечно же, россиянам по классу авиации/ Во-вторых, нам нужна дальнобойная ракета. То есть мы понимаем, что с 2022 года ситуация изменилась и россияне отодвинули свои склады, пункты управления на расстояние 100 км и более, чтобы мы не доставали их нашими системами HIMARS. Соответственно, если мы хотим ударить по логистике россиян, конечно же, нам нужно дальнобойное оружие. Только таким образом мы можем себе создать лучшие условия для того, чтобы поразить россиян. Требования не меняются. Нам нужно текущее обеспечение в технике, в ремонте, нам нужны снаряды к артиллерии, поэтому что по количеству артиллерийских снарядов мы в 3-5 раз уступаем россиянам. То есть, этот паритет у нас еще не достигнут, соответственно необходимо мобилизовать наших западных союзников. Настаивать на западной авиации сейчас абсолютно рационально", — сказал он.

По его словам, сегодня, в том числе и государством нашим, высшим военным руководством

формируется политика государства будущего.

"Это начинается сегодня со всех этих заседаний союзников. Мы не обойдемся без западной авиации и этот процесс нужно расконсервировать уже сейчас. Авиация является составной частью системы противовоздушной обороны. То есть не только наземные зенитно-ракетные комплексы, но и самолет в небе — это значит увеличение радиуса поражения и для противодействия российской авиации. Те же управляемые авиабомбы, которыми сейчас разрушают, например, Бахмут и другие города Донбасса. Нецелесообразно сбивать саму по себе бомбу дорогостоящей ракетой. Надо сбить сам самолет. Россияне научились воевать — они не заходят в зону действия наших зенитно-ракетных комплексов и на расстоянии и скорости обстреливают нас бомбами", — добавил он.

Напомним, 21 апреля на военно-воздушной базе в Германии состоится 11 заседание Контактной группы по обороне Украины формата "Рамштайн". Он объединяет более 50 стран. Возглавит личную встречу Контактной группы по обороне Украины глава Минобороны США Ллойд Остин.

Министр обороны Украины Алексей Резников накануне очередного "Рамштайна" напомнил украинским союзникам о необходимости современных истребителей. Ведь главный приоритет Украины – это быстрое создание многоуровневой противовоздушной обороны.

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