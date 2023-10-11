"Рамштайн-16" при участии Зеленского: какое оружие может получить Украина и что говорят в США и Германии

В Брюсселе сегодня началось очередное заседание в формате "Рамштайн", куда прибыл и президент Зеленский. Повестка дня традиционная: военная помощь Украине и удовлетворение ее насущных потребностей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко специально для ТСН.

Какое оружие в приоритете: что говорят в США

Сегодняшнее заседание "Рамштайн" уже 16, оно пройдет на фоне войны в Израиле. Однако в НАТО уверяют, что это не повлияет на поддержку Украины.

Глава Пентагона будет традиционно председательствовать на сегодняшнем "Рамштайне". Но есть в командном составе формата и замена: место генерала Марка Милли, которого недавно с почестями провели на пенсию, займет генерал Чарльз Браун. Для опытного пилота F-16, а ныне высшего военного чиновника США этот Рамштайн – дебютный. Полсотни стран, оказывающих Украине военную помощь, будут в очередной раз советоваться, что именно нужно и какие из этих потребностей можно удовлетворить.

фото/Оана Лунгеску, Twitter

Глава миссии США при НАТО накануне сказала нам, что системы противовоздушной обороны и боеприпасы в неизменном фокусе.

"Эти наборы возможностей все еще очень важны для битв, которые украинцы ведут сегодня. ПВО также будет иметь решающее значение в те зимние месяцы, когда мы видели, как россияне совершают неизбирательные атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру. Хотим убедиться, что украинцы этой зимой будут иметь средства ПВО и попытки России оставить украинцев в темноте и холоде не принесут успеха", — говорит постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.

Помощь от Германии

Очередную партию военной помощи, которая и защитит украинское небо, выделяет Германия. Накануне объявила о пакете стоимостью в один миллиард евро.

Там есть системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, о планах предоставить их в немецком правительстве заявляли ранее. Сроки отправления – неизвестны.

В этом же пакете — еще десять "Леопардов", три самоходных установки "Гепард", полтора десятка броневиков, и их доставят в Украину в течение следующих нескольких недель.

В немецком Минобороны напомнили, что их страна – второй в мире донор военной помощи Украине, которую опережают только Соединенные Штаты.

Партнеры Украины на разных площадках подчеркивают: поддержка будет продолжаться, сколько нужно. Раздаются, впрочем, и сигналы, что неограниченной военной помощи не может быть. Об этом, в частности, сказал министр обороны Италии месному изданию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Брюсселе началось 16 заседание "Рамштайна". Главные темы дня – Украина и Израиль

Напомним, на "Рамштайне" Великобритания объявит новый пакет помощи для Украины на $122 млн.

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