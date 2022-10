"Рамштайн-6": как Путин подтолкнул Запад закрыть украинское небо

Об этом договорились на шестом "Рамштайне" в Брюсселе, который состоялся в ответ на начавшуюся 10 октября массированную российскую ракетную атаку, когда российские ракеты попали по центру Киева, убив мирных жителей, и поразили 30% украинской энергетической инфраструктуры.

Процесс не будет быстрым. То есть уже завтра союзники не поставят нам максимум систем ПВО и ПРО, которые плотно закроют наше небо и будут сбивать 100% враждебных целей. По словам министра обороны Алексея Резникова, союзники будут изучать потребности Украины, и в следующем месяце (то есть, в ноябре — ред.) мы ожидаем ответа о количестве и времени следующего раунда военной помощи.

Ни в США, ни в Израиле 100% неба не закрыто. У нас сегодня наши славные воздушные силы поражают системно до 50% всех угроз. Если мы доведем (этот показатель – ред.) до 60%, 70%, 80% — это будет отлично", — говорит Алексей Резников.

Но уже сейчас, не дожидаясь этой оценки, западные страны передают нам свои системы ПВО и ракеты к ним. Чего ждать дальше, и что об этом пишут на Западе, ТСН.ua узнавал.

То, о чем Украина не просто просила, а умоляла Запад с начала полномасштабной российской войны 24 февраля, наконец становится реальностью. Нам удалось убедить наших союзников, что Украина сама в состоянии закрыть свое небо от российских ракет и дронов, дайте только необходимое оружие.

Очень долго Запад, особенно США и НАТО, постоянно повторяли, что не пришлют свои самолеты и системы ПВО и ПРО (т.е. своих пилотов и военных, работающих на земле — ред.) в Украину, поскольку это будет означать непосредственное вступление в войну с Россией. Впоследствии, когда украинские военные научились использовать западные образцы вооружений, к нам начали поступать натовские системы ПВО.

Тем не менее, в достаточно ограниченном количестве. Ибо, как пишут западные аналитики, военная мощь стран-членов НАТО не производила столько систем ПВО и ПРО, потому что не готовилась к ракетной войне.

"У западных правительств есть ограниченные запасы таких систем. А Украина – очень большая страна, которую обстреливают ракетами по трем направлениям. Также неэкономично тратить передовые системы на уничтожение дешевых дронов. Но могут быть и другие ответы относительно сотен ударных беспилотников, которые разворачивает Россия", — пишет CNN.

Только сейчас, на восьмом месяце кровавой войны России против Украины, ценой десятков тысяч смертей украинских воинов и гражданских, Запад наконец пришел к правильному выводу: нужно закрывать не только украинское, но и европейское небо. Уже 15 европейских стран-членов НАТО договорились о запуске проекта "Небесный щит" для защиты от беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Ибо новейшая война – это не только ядерная компонента, но и ракетные обстрелы.

Да и, очевидно, разведки произвели недостаточно точные расчеты запасов российских ракет. Как пишет CNN, ранее звучали оценки, что Россия уже использовала около 60% своего арсенала высокоточных ракет, что "выглядит восприятием желаемого действительного".

Во время массированной ракетной атаки 10 октября Россия использовала все типы имеющихся у нее ракет наземного, морского и воздушного базирования: Х-101 и Х-555 запускали из Каспия из 11 самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160; "Калибры" – с кораблей в Черном море; "Искандеры" наземного базирования; и ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РСЗО "Торнадо-С". Плюс иранские дроны-камикадзе "Shahed-136".

"Неотъемлемая проблема ПВО — угроз всегда больше, чем систем, предназначенных для их перехвата. Несмотря на то, что у Украины есть собственные средства, такие как С-300 советских времен, они, вероятно, являются приоритетными целями для России, и некоторые из их были уничтожены после вторжения", — пишет The Washington Post.

Цель Кремля понятна – загнать Украину в тотальный блекаут, чтобы во время морозов украинцы сидели без света и тепла, а еще лучше – без Интернета. Результатом "Рамштайна-6" стало обещание предоставить Украине больше систем ПВО и ПРО, чтобы защититься от российских ракет и беспилотников. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс предоставит Украине оборудование для защиты от вражеских дронов.

Фото: ТСН.ua

"Мы очень хотим, чтобы эта поддержка была в разы больше. Мы ожидаем от Франции и Италии также мощных шагов. И здесь нечего добавить. У нас есть 10% того, что нам нужно, если честно", — заявил Владимир Зеленский, выступая на пленарном заседании ПАСЕ, которое в четверг, 13 октября, приняло резолюцию о признании России террористическим режимом.

Что касается Италии и Франции, то речь идет об ЗРК SAMP/T, более известном как "Мамба". The Times of Israel пишет, что он является конкурентом американского Patriot. Неизвестно, согласились ли Италия и Франция (также эти ЗРК находятся на вооружении Сингапура) предоставить нам SAMP/T. Но Париж уже готов поставить Украине ЗРК Crotale малой дальности для перехвата противокорабельных ракет и самолетов.

Однако проблема еще и в том, что Украине поставляют разные системы. Поэтому сейчас главная задача – их интеграция в единую информационную сеть. Интегрировать таким образом можно, например, немецкие IRIS-T и американо-норвежские NASAMS (последние используются для защиты Белого дома), которые уже есть у Украины. То есть, при фиксировании враждебной цели одним комплексом, ее можно будет сбить с другой.

То есть речь, как сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, о трехуровневой интегрированной системе противовоздушной обороны, которая будет состоять из систем малой, средней и большой дальности.

"Она не будет контролировать все воздушное пространство над Украиной, но разработана таким образом, чтобы контролировать приоритетные цели, которые нужно защищать Украине", — пояснил Милли.

В пятницу, 14 октября, Алексей Резников сообщил, что первые NASAMS прибудут в Украину уже в этом месяце. Также он заявил, что четыре системы ПВО Hawk Украине предоставит Испания. ТСН.ua уже писал, что это система "земля-воздух". По словам Марка Милли, она не нова, но достаточно эффективна.

Западные военные аналитики отмечают, что системы NASAMS и IRIS-T будут эффективны против ракет малой и средней дальности. Против ракет большой дальности, по словам министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт, будут хорошо работать американо-израильские системы ПРО Arrow, оснащенные гиперзвуковыми противобаллистическими ракетами. По мнению главы немецкого оборонного ведомства, вместе с Patriot и другими передовыми системами они обеспечат "Небесный щит" ЕС.

А как насчет Украины? США все еще отказываются поставлять Украине системы Patriot (американские СМИ отмечают, что у США просто нет лишних Patriot на складах), не говоря уже об Израиле с его "Железным куполом". Украинские воздушные силы без проблем сбивают российские "Калибры", а также Х-101 и Х-555, которые Москва запускает из самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации. А вот с противокорабельными "Ониксами" и "Искандерами" есть проблемы.

The Washington Post отмечает, что Израиль постоянно отклоняет просьбы Украины относительно покупки "Железного купола", потому что не хочет портить отношения с Россией. "Но высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал, что Израиль предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя и что частная израильская фирма предоставляет Украине спутниковые изображения позиций российских войск", — пишет The New York Times.