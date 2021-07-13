Ранение мальчика в Житомирской области: полковник учил детей приему, как отобрать оружие

Малыш в столице проходит дообследование, чтобы не только спасти жизнь, но и уменьшить вред от повреждений

За жизнь 9-летнего мальчика, которого в больницу привезли с простреленном позвоночником, желудком и селезенкой, отныне будут бороться киевские врачи. Из Житомира, куда сначала доставили тяжело раненого ребенка, его решили транспортировать в столицу. Мальчика подстрелили в доме, где он жил. Пулю, предполагают следователи, выпустил военнослужащий, который в машине возил целый арсенал.

О подробностях происшествия узнали журналисты ТСН.

У вертолета, который доставлял в столицу 9-летнего Данила, были взволнованы мать и отец малыша. «Я не могу ничего сказать, такая каша в голове. Я приехал, когда уже все было, я не знаю», — говорят родные.

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Данилко в обед привез в больницу военнослужащий, товарищ отца. У ребенка было сквозное огнестрельное ранение брюшной полости с многочисленными повреждениями внутренних органов. «Органы повреждены — желудок, поджелудочная железа, селезенка, желудок насквозь ранен. Сейчас медикаментозный сон, искусственная вентиляция легких, медикаментозная терапия», — рассказывает заведующий анестезиологии и интенсивной терапии Новоград-Волынской районной больницы Иван Кравченко.

Человек, который привез мальчика, сказал, что малого ранили у реки. Медики сразу сообщили полиции, но эта версия не подтвердилась. Следователи начали осматривать дом, где живет мальчик. И нашли подтверждение, что ребенка ранили именно там.

Сейчас дома бабушка мальчика. Женщина говорит, что все произошло на улице в беседке. Она в этот момент спала. К зятю из Киева действительно приехал товарищ. Двое 9-летних двойняшек Марк и Даниил были с гостем. Тот им показывал приемы, как забрать оружие у противника.

«И так пригнулся к Данные и в этот момент, когда он забрал пистолет, получилось так, что он выстрелил и это пуля прошла в бок. Хотел нравится мальчикам, я просто так думаю, просто глупость, небрежность», — говорит бабушка пострадавшего.

Машину военнослужащего обыскали. В ней обнаружили целый арсенал оружия.

Есть информация, что в ребенка попал полковник разведуправления. В полиции это не подтвердили, но и не опровергли. Правоохранители открыли производство по статье умышленное тяжкое телесное повреждение. Мужчине уже объявили о подозрении. Также будут проверять откуда у него оружие и зачем возил ее с собой. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Но сейчас самое важное — борьба за жизнь Данилка. Его спасать в столичном «Охматдете». Вертолет санавиации со слезами провожают родственники. Раненого мальчика сопровождает бригада медиков и мама. Известно, что она с двумя дочерьми — семи и четырнадцати лет отдыхала в Турции. Когда узнала о несчастье, сразу прилетела в Украину.

В "Охматдете" малышу предстоит провести дополнительные обследования. И тогда медики определятся с планом лечения.

Данилко дорогу перенес хорошо: об этом ТСН рассказали врач с медбригады, которая была на борту вертолета. Этот вертолет полностью приспособлен для транспортировки тяжелых пациентов. Мальчика ввели в медикаментозный сон, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Его смогли транспортировать в Киев только убедившись, что он такую дорогу выдержит. Здесь его уже ждала скорая.

Врачи говорят, что должны не только спасти ему жизнь, но и уменьшить вред для здоровья: как это возможно, учитывая те повреждения, которые уже есть. А они серьезные.

«Там есть серьезные повреждения позвоночника, которые необходимо обследовать, чтобы наши нейрохирурги посмотрели, есть ли там какие-то повреждения спинного мозга и в зависимости от результата этого обследования, выработать план лечения. Потому что случай сложный, нестандартный», — констатируют врачи.

Сейчас ребенок в реанимации, но о деталях его состояния родители не дали согласие на разглашение. С Данилком в больнице находится отец.

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