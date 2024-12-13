Раненого военного командир снова отправил на передовую: воин рассказал, как отреагировал

За последние недели только в Николаевской области желания вернуться на службу проявили почти полтысячи бойцов.

После того, как в Украине вступил в силу закон, разрешающий бойцам после так называемой СОЧ вернуться на службу, желающих воспользоваться такой возможностью оказалось немало.

Те, кто впервые самовольно оставил воинскую часть до 29 ноября теперь могут не просто вернуться в свое подразделение, но и самостоятельно выбрать другое.

Сколько бойцов воспользовались этим на Николаевщине - узнавала корреспондент ТСН Елена Шворак.

"Военнослужащий не возвращается в часть, из которой он ушел, поскольку там уже фактически де-юре и по факту есть определенный конфликт между подразделением и командирами. А это новое место службы, новая возможность для военнослужащих реализовать себя и закрыть уголовное дело, продолжая военную службу", - говорит следователь теруправления ГБР в Николаевской области Дмитрий Алексеенко.

Среди них 30-летний Артем Заскальный - доброволец из Кировоградской области. В ТЦК пришел сам в первый день полномасштабного вторжения. Но потерял доверие к командиру, когда получил ранение.

«Я покинул часть, потому что хотели отправить обратно на ноль. Я получил ранение и контузию, швы не сняли и сказал комбат - ты назад на ноль. А это вот услышал, что такое - следователь вызывал меня и я приехал. Только не в ту часть», - говорит Артем Заскальный.

А вот у матроса Владимира Апостолова ситуация противоположная. Он хочет к ребятам в свою же часть. Оттуда ушел, потому что командир не отпустил на роды жены.

"Я пошел в СЗЧ, чтобы побыть с сыном. Дима его назвали, два зуба уже растут. Сегодня нащупали, 5 месяцев! Такое получилось дело. Я где-то не прав, где-то они не правы. Ну сломался я на этих всех отношениях, на этих всех отношениях с ними", - говорит Владимир Апостолов.

Владимир Апостолов.

Сейчас шанс реабилитироваться имеют все, кто ушел из части впервые, и произошло это до 29 ноября нынешнего года. Алгоритм действий следующий:

"Необходимо до 1 января 2025 года обратиться в один из отделов Государственного бюро расследований, военной службы правопорядка, органов полиции или органов прокуратуры. По прибытии в воинскую часть командир в течение 72 часов зачисляет такого военнослужащего в списки личного состава, возобновляет ему денежное обеспечение. Кроме того, такому военному служащему полнолюються все виды социальных гарантий, предусмотренных законодательством", - говорит руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Андрей Клёпов.

Андрей Клепов.

Только за последние недели только в Николаевской области желание вернуться на службу проявили почти полтысячи бойцов, самовольно покинувших части.

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