Раненым военным приходится проводить недели в очередях за выводами комиссии: реально ли изменить ситуацию

Военные правозащитники говорят, проблема в том, что врачей ВЛК очень мало, штат до сих пор рассчитан на мирное время.

Военным, чтобы получить компенсацию, продлить лечение или уйти в запас, надо выстоять несколько недельную очередь. Медиков в западных областях не хватает, электронного документооборота нет вообще, а такого количества раненых эти стены еще никогда не видели, говорится в ТСН.

На костылях, с тяжелыми ранениями, контузиями и на протезах под военной поликлиникой в Ивано-Франковске фронтовики собираются задолго до ее открытия, занять очередь. “Не все раненые могут высидеть эту очередь. Многие здаються — болит, он встал, вышел”, — говорит один из бойцов.

Они получили ранения на войне и лечились в госпиталях. В поликлинику идут, чтобы пройти военно-врачебную комиссию, без ее вердикта вернуться на фронт, продолжить лечение, получить отпуск или списать с войска, не могут. Однако поход на комиссию превращается в настоящий ад. “Это уже 4-й день здесь. Не могу попасть. Врач принимает только 3 дня, трижды в неделю и очереди очень большие”, – объясняются военные.

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Между тем, в военной поликлинике Львова никаких очередей, во время приема мастера еще и делают ремонт. Но еще месяц назад и здесь стояли безумные очереди. Военнослужащие неделями не могли попасть на прием, а помещение поликлиники было в ужасном состоянии. “У каждого есть по 2-3 ранения, при чем тяжелые, и мы стоим в этих очередях. У них есть обеды, суббота-воскресенье выходной, пятница сокращенный день, мы там сражаемся, у нас нет ни выходного”, — напоминают бойцы.

Ситуацию здесь решить помогла огласка — тогда вмешался Офис омбудсмена и волонтеры. Очередь стала электронной, врачи получили компьютеры – это ускорило прием. В коридорах даже поставили стулья.

Военные правозащитники говорят, проблема в том, что врачей ВЛК очень мало, штат до сих пор рассчитан на мирное время. А еще они работают не с электронными документами, бумаги заполняют вручную. Государство оказалось неготовым к такому количеству раненых, нужна реформа, говорят специалисты. “Гражданские учреждения здравоохранения, при которых существуют ВЛК, несмотря на то, что имеют такие полномочия, не выносят определенные выводы, необходимые военнослужащим и отправляют их на переподтверждение этих выводов на ВЛК. Заставляет этого раненого дважды делать одно и то же по кругу”, — объясняет глава правозащитного центра для военных Любовь Галан.

Изменить все должно специальная межведомственная комиссия, над будущей реформой она работает с января. В ее состав, кроме медиков и военных, вошли представители Министерства цифровой политики и волонтеры. "Фактически мы идем к тому, чтобы справки ходили за военным, а не за ними военный", — добавляет Любовь Галан.

Первые ощутимые изменения раненые фронтовики увидят уже в ближайшие два месяца, обещают в Минобороне.

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