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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Раненый 64-летний мужчина под обстрелами пешком вышел из "серой зоны": невероятная история

64-летний Александр из прифронтового села Плавни на Запорожье, что находится в "серой зоне", рискнул жизнью, чтобы спастись от российских обстрелов.

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Фото автора: Кира Овес Кира Овес
Александр

Александр / © ТСН

64-летний мужчина прошел 5 километров, чтобы выбраться из "серой зоны". Житель прифронтовых Плавней на Запорожье пешком дошел в соседнее село, где его подобрали полицейские.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

Сейчас 64-летний Александр в безопасности, а накануне не был уверен, выживет ли вообще. Мужчина выбирался из села Плавни, которое в "серой зоне" — в нескольких шагах от россиян. Он долго не мог решиться покинуть село. В частности, не хотел оставлять верную собаку по кличке Нукра. Но ее убило во время артиллерийского обстрела. Александра тогда тоже ранило. Наскоро перевязал раны и понял, что смысла оставаться больше нет.

Отправился на рассвете, с собой взял несколько пакетов с вещами, телефон и бутылку воды в дорогу. Преодолевая боль, с которой давался каждый шаг, и прячась под деревьями и в высокой траве, смог осилить пять километров до села Приморское. Там его увидели местные и сразу вызвали копов.

«У него были ранены нижние конечности, он был подавлен, морально разбит», — говорит полицейский Андрей Агарков.

Мужчину доставили в областную больницу, где сразу же прооперировали.

«С множественными огнестрельными, осколочными ранениями верхней конечности и обеих нижних конечностей, а также переломом костей стопы. Пациент прооперирован, сейчас состояние его стабильное, он находится в отделении, прогноз благоприятный», — говорит заведующая отделением травматологии Запорожской областной клинической больницы Ольга Богдан.

В Плавнях вплотную к врагу до сих пор остается четверо людей — трое мужчин и женщина. Без света и связи, живут по подвалам, питаются остатками гуманитарной помощи, но покидать родное село не собираются, говорит Александр.

Правоохранители не устают призывать жителей прифронтовых громад позаботиться о безопасности и эвакуироваться. Только в этом месяце полицейские вывезли в безопасные места почти сотню людей. Из них 12 — это дети.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН НАЖИВО! Новости 1 августа — ПЯТНИЦА

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