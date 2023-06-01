Раненый боец преклонил колени перед дочерью погибшего побратима и пообещал защиту всей бригады: щемящая история

Раненый боец стал на колени перед дочерью погибшего собрата. Военный проехал пол Украины в Кропивницкий, чтобы поздравить с выпуском из девятого класса Настю — дочь Виктора Малыша, погибшего в Донецкой области, говорится в ТСН.

Девочка как раз танцевала на благотворительном концерте, во время которого собирали средства на автомобиль для военных, и здесь ее ждал сюрприз. Огромный букет красных и белых роз вручил на коленях боец. Девочка обнимает побратима своего погибшего папы.

Виктору Малышу было 58 лет и в первые дни войны он пошел в военкомат, чтобы добровольно встать на защиту Украины. “Его не брали, он штурмовал три военкомата, потому что ему 58 лет, его нигде не брали. Но он сделал все, чтобы уйти”, – рассказывает жена погибшего бойца.

Он погиб в октябре прошлого года, когда автомобиль наехал на вражескую мину. Его собрат Дмитрий с позывным "Одессит" тогда чудом выжил, получил перелом позвоночника и многочисленные ранения. “Я узнал, что она заканчивает 9 классов, я наконец-то нашел ее семью и от имени всей 115-й бригады минометной батареи хочу ее поздравить с выпуском и объяснить ей, чтобы она понимала, что за спиной у нее стоит серьезная защита, ребята, которые уважали ее отца и всю жизнь будут ее поддерживать”, — убеждает Дмитрий.

Щемящая встреча состоялась во время благотворительного концерта, на котором собирали средства для военных. Знакомство с побратимом папы девочку растрогало. “Мне очень приятно и вообще неожиданно. Потому что он после травмы после операции живет в другом городе. Поэтому мне очень приятно его видеть”, — говорит Настя.

Военные решили взять шефство над семьей погибшего Виктора. В частности, уже собрали средства на отдых дочери товарища в Карпатах.

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