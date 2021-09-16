Раненый чиновник и артобстрел жилых домов: на Донбассе снова горячо

Оккупанты обстреляли город Счастье и поселок Тарамчук.
Сразу по двум населенным пунктам в разных концах Донбасса пророссийские оккупанты ударили тяжелым калибром. В Донецкой области выпустили 13 артиллерийских снарядов по домам гражданских в поселке Тарамчук. Люди не пострадали, однако один из снарядов попал в трансформатор. Поэтому жители снова остались без света, который только недавно восстановили после предварительного обстрела. А вот по городу Счастье Луганской оккупанты били из минометов. На месте обстрела уже побывала съемочная группа ТСН.
Об этом говорится 16 сентября в сюжете ТСН.16:45.
В половине шестого утра в город Счастье прилетел вражеский беспилотник и внезапно на жилые кварталы сбросил три мины. Через полчаса прилетел еще один и снова сбросил три мины. В результате — избиты стекла в 9-х квартирах и поврежден автомобиль. Один человек получил травмы.
Ранения получил глава местной военно-гражданской администрации. Александр Дунец, который на место приехал после первого обстрела. Во время второго осколком ему ранило бедро. По телефону он сообщил, врачи уже достали из него железо, зашили и отправили домой.
В квартире Екатерины побило три из четырех окон. Рассказывает, в момент взрывов пила на кухне чай и удивляется, что осталась невредимой.
Похожий обстрел на Луганщине российские наемники совершили неделю назад. В тридцати километрах от Счастье они выпустили несколько артснарядов по селу Кряковка. Все снаряды упали вокруг этой пятиэтажки.
Именно квартира жителя Кряковка Александра на первом этаже пострадала больше всего. Мужчина говорит, стекло в окна до сих пор не вставил, и вообще не уверен, что останется здесь жить.
В Счастье же местные жители уже через несколько часов после обстрела берутся за обычные бытовые дела — развешивают выстиранное белье и готовятся закрывать пленкой побитые окна. Последний раз подобный мощный обстрел в городе был пять лет назад, но люди быстро вспоминают, как жить в условиях войны.
За последнюю неделю обстрел в Счастье стал седьмым, когда оккупанты тяжелым калибром ударили по гражданским домам и инфраструктуре на Донбассе.
Напомним, утром 16 сентября оккупанты дважды обстреляли город Счастье по направлению н.п. Веселая Гора с применением миномета калибра 82 мм.