Раненый чиновник и артобстрел жилых домов: на Донбассе снова горячо

Оккупанты обстреляли город Счастье и поселок Тарамчук.

Сразу по двум населенным пунктам в разных концах Донбасса пророссийские оккупанты ударили тяжелым калибром. В Донецкой области выпустили 13 артиллерийских снарядов по домам гражданских в поселке Тарамчук. Люди не пострадали, однако один из снарядов попал в трансформатор. Поэтому жители снова остались без света, который только недавно восстановили после предварительного обстрела. А вот по городу Счастье Луганской оккупанты били из минометов. На месте обстрела уже побывала съемочная группа ТСН.

Об этом говорится 16 сентября в сюжете ТСН.16:45.

В половине шестого утра в город Счастье прилетел вражеский беспилотник и внезапно на жилые кварталы сбросил три мины. Через полчаса прилетел еще один и снова сбросил три мины. В результате — избиты стекла в 9-х квартирах и поврежден автомобиль. Один человек получил травмы.

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Ранения получил глава местной военно-гражданской администрации. Александр Дунец, который на место приехал после первого обстрела. Во время второго осколком ему ранило бедро. По телефону он сообщил, врачи уже достали из него железо, зашили и отправили домой.

В квартире Екатерины побило три из четырех окон. Рассказывает, в момент взрывов пила на кухне чай и удивляется, что осталась невредимой.

Похожий обстрел на Луганщине российские наемники совершили неделю назад. В тридцати километрах от Счастье они выпустили несколько артснарядов по селу Кряковка. Все снаряды упали вокруг этой пятиэтажки.

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Именно квартира жителя Кряковка Александра на первом этаже пострадала больше всего. Мужчина говорит, стекло в окна до сих пор не вставил, и вообще не уверен, что останется здесь жить.

В Счастье же местные жители уже через несколько часов после обстрела берутся за обычные бытовые дела — развешивают выстиранное белье и готовятся закрывать пленкой побитые окна. Последний раз подобный мощный обстрел в городе был пять лет назад, но люди быстро вспоминают, как жить в условиях войны.

За последнюю неделю обстрел в Счастье стал седьмым, когда оккупанты тяжелым калибром ударили по гражданским домам и инфраструктуре на Донбассе.

Напомним, утром 16 сентября оккупанты дважды обстреляли город Счастье по направлению н.п. Веселая Гора с применением миномета калибра 82 мм.

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