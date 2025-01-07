Раненый и окровавленный семь дней ждал эвакуации в трубе: в Днепре чудом спасли бойца

Медики делали все возможное, чтобы добыть в борьбе не только жизнь воина, но и сохранить изуродованную ногу.

Раненый и окровавленный семь дней ждал эвакуации в трубе у моста. В Днепре спасли бойца, защищавшего Кураховское направление. Евгения в крайне тяжелом состоянии, без сознания с температурой 41 градус, доставили в больницу 1-го января.

С тех пор медики делали все возможное, чтобы добыть в борьбе не только жизнь воина, но и сохранить изуродованную ногу. Корреспондентка ТСН Ольга Павловская рассказала подробнее.

Уже вполне в сознании, хоть до сих пор в реанимации. 47-летний Евгений жалуется разве на то, что много лежит, потому что не привык к пассивной жизни.

Еще несколько дней назад он прощался с жизнью. Его ранило возле Курахово на сочельник, когда отражал атаку врага.

“Там была вылита пробоина такая. Там труба. Я в трубу. Таким образом спасся. Дальше залез и все. Я потом семь суток лежал, не могли эвакуировать, потому что бомбили нас. Для меня она маленькая – метр десять где-то она. Как на колодце круг – такая труба была”, – говорит военный.

Военный Евгений/Скриншот по видео ТСН

Семь дней сильной боли, кровотечения и воспаления — выжившая надежда признается Евгений, едва теплилась. Его поддерживал забравшийся рядом с ним в трубу побратим.

"Честно вам сказать? Я хотел взорвать сам себя, но я пожалел побратима. Я уже не хотел жить. Держался, правда, нам дронами таблетки сбрасывали обезболивающие. Мы показали координаты, нам бросали таблетки. Брали таблетки и пили”, – рассказал Евгений.

Их забрали только через неделю под прикрытием плотного тумана. В больницу Днепра Евгения доставили обессиленного с температурой — 41 градус.

Медики почти неделю спасали жизнь Евгения. В то же время пытались уберечь ногу от ампутации.

Военный Евгений/Скриншот по видео ТСН

"Это были массивные дефекты бедра и голени с размерами ран 50 на 20 сантиметров. Также перелом берцовой кости. И в ране отмечались множественные фрагменты, которые в свою очередь наносили дополнительные повреждения, были заострены и располагались свободно в ране”, — говорят врачи.

Три литра перелитой крови и две сложные операции так и дали результат. Теперь врачи уверены: Евгений встанет на ноги.

Электрослесарь в прошлом, а военный с октября прошлого года, уже имеет план на следующие месяцы.

"Выздороветь и пойти их снова глушить", — говорит Евгений.

Свой 48-й день рождения Евгений будет встречать в реанимации. Но уверен — пойдет собственными ногами, чтобы поблагодарить тех, кто его спас.

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