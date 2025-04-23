Раненый пес не отходил от тела погибшей хозяйки: подробности обстрела Запорожья

Последствия атаки в Запорожье

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Запорожье россияне обстреляли двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки в городе 38 раненых, 69-летняя женщина погибла. Россияне атаковали густозаселенный район города. Среди пострадавших — 7 детей. 14-летний подросток в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Киры Овес.

Многоэтажка в спальном районе города оказалась в эпицентре вражеского удара. Квартиры на верхних этажах полностью разрушены, разбиты все балконы и окна. Рядом с домом горели автомобили.

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Россияне устроили двумя управляемыми авиабомбами по городу посреди дня. Одна из бомб попала в объект инфраструктуры, другая сюда в густонаселенный спальный район.

Последствия удара по Запорожью / © ТСН

«Диагнозы детей — это минно-взрывная травма, акубаротравма, осколочное поражение всех детей средней тяжести. Одному из мальчиков, которому 14 лет приняли в операционную для первичной хирургической обработки ран, состояние детей стабильное», — говорит генеральный директор Запорожской детской больницы Ирина Кулеш.

Пострадал и сын Петра 13-летний Глеб, который в момент удара российских террористов был дома с мамой.

«Сын был здесь за компьютером, сын здесь сидел, вот вырвало шторы, стекло все полетело в него. Я пока приехал с работы, он уже был замотан в крови, замотанные руки, голова шея», — говорит Петр Дунда.

В квартире Петра все вверх дном, выбиты все окна, стенами пошли трещины. В соседних многоэтажках и школе рядом с эпицентром взрыва разбиты стекла. В учебном заведении как раз находились около сотни детей, никто не пострадал, ведь школьники были в укрытии. Ранения получил только отец одного из учеников, когда шел в школу.

«Это наш отец, он пострадал ему повредило руку обломком, медицинская сестра наша оказала ему помощь, затем его отправила полиция в больницу. Взрыв был мощный дети испугались, но мы уже привыкли к этим обстоятельствам, кого занимали, с кем шутили», — говорит директор запорожской гимназии №65 Светлана Чомова.

Пострадали и животные местных, пес получил ранение глаз, он долгое время не отходил от тела погибшей владелицы. А вот кота спасатели вынесли из разбитой квартиры.

На месте прилета работают около трехсот человек и более 70 единиц техники. Коммунальщики нарезают фанеру, чтобы люди закрыли выбитые окна. Местные собирают уцелевшее и наводят порядок в разбитых квартирах.

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