Раненый сержант вытащил командира из-под завалов в Бахмуте, хотя имел приказ спасаться самому

Был ранен и с контузией, но не бросил своего руководителя под завалами. Майор и младший сержант попали под обстрел у Бахмута, оба были ранены, но выжили благодаря тому, что своих в бою не бросают. После этого они оказались в разных госпиталях, перенесли операции и восстанавливаются, а друг друга называют крестными, говорится в ТСН.

Между ними разница в возрасте и воинских званиях. “Сначала было на "вы", потому что это старший человек, майор целый. Сейчас уже все, на "ты" и уже "крестник", — рассказывает сержант.

После этого боя на Бахмутском направлении прошло 3 месяца. Пограничник Андрей Соломонюк на псвевдо "Соломон" перенес уже 11 операций на ноге, еще три на глазе и три - на легких. "С такими ранениями я бы стек кровью, если бы он не оказал первую помощь и организовал эвакуацию", — рассказывает "Соломон".

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Бойца, спасшего его, зовут Виталий Демьянчук. "Позитив во мне и тогда не умирал. Лежу засыпанный, каска с меня слетела. Я уже как-то пытаюсь чехлы в себе собрать, проползаю где-то пол помещения, вижу холмик и подо мной начинает что-то там кряхтать. Я давай разбирать этот бугор, смотреть, кто там”, — вспоминает боец.

Тогда Виталий уже получил контузию, но, несмотря на не утихавший обстрел, продолжил спасение. “Тогда и меня ранило, в ногу прилетело”, — добавляет он.

Виталий во время ротации преодолевает расстояние, чтобы увидеть спасенного крестника. Уже вместе они вспоминают то сражение, которое сделало их почти родней. “По всем правилам нужно остаться самому живым – это главное правило. А тут он такой, о себе даже не подумал, а полез меня искать. Как показывает горький опыт, нужно алгоритм придерживаться. Страшное – не страшное, а надо по алгоритму идти”, — говорят пограничники.

Алгоритм, спасший жизнь «Соломона» – именно тот, которому он и учил своих подчиненных. Он показывал, как воевать и выживать. Вернуться на фронт мужчина уже не сможет, но продолжить обучать – обещает.

"Нужно встречаться за столом на праздник, или без праздника. Я тебе говорил: я еще должен поблагодарить твоих родителей", — договариваются напоследок побратимы.

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