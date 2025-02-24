Раннее тепло или затяжной холод: какая погода будет в Украине весной

Весна 2025 года ожидается немного теплее климатической нормы, но ее особенностью может стать меньшее количество осадков.

Морозный февраль отступает. Украину накроет потепление. Синоптики уже озвучили, какая погода ожидает украинцев в начале весны.

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Морозный февраль

В феврале территория Украины оказалась под влиянием холодных воздушных масс с севера. Следствием этого стало снижение температуры воздуха ночью до -10...-16°С, днем ​​до -2...-8°С.

Местами в северных, восточных областях и Карпатах морозы достигали -20...-22 °С. Среднесуточная температура оказалась на 4 – 7 °С ниже климатической нормы.

Начиная с 24 февраля, ожидается постепенное ослабление морозов по всей территории Украины: ночью температура повысится до -7 -15 °С, днем ​​прогнозируется -2…+4 °С. В последние дни месяца, 27 и 28 февраля, произойдет интенсивное потепление начиная от западных и южных областей. Ночные характеристики температуры составят -3…-8 °С. Днем 0…+5 °С, в южных и западных областях +6…+12 °С.

По данным синоптика Наталии Птухи, последние зимние дни принесут в Украину потепление. Уже со вторника, 25 февраля, столбики термометра днем ​​будут показывать плюсовую погоду.

Тепло будет преобладать по всей территории страны днем, но ночью в большинстве регионов, кроме южных, могут еще быть морозы. Согласно ее прогнозу, уже в начале следующей недели в Украину придет потепление.

"Сейчас у нас атмосферные процессы стабильны, в большинстве регионов "минус" и днем, и ночью. Напротив, на выходные ожидается усиление морозов, еще одна волна холода. Но уже со вторника дневные температуры перейдут на "плюс", возможно, еще будет сохраняться небольшой "минус", но поближе к тем датам будет.

На некоторых погодных порталах отмечают, что календарная весна принесет в Украину резкое потепление – с 1 марта столбики термометров начнут уверенно подниматься, а в западных областях ожидается сразу +15…+16 градусов. Об этом свидетельствуют данные метеорадара Ventusky.

Последние дни февраля еще будут холодными – ночью синоптики прогнозируют до -10 градусов, однако дневные показатели свидетельствуют о тенденции к потеплению. С 1 марта с западной части нашей страны начнет заходить теплый атмосферный фронт. Потепление ощутят жители западных, северных, центральных и южных областей — прогнозируется от +4 до +8 градусов, а на Львовщине, Тернопольщине и Буковине термометры покажут +10 градусов.

"Но сказать, что это окончательное потепление, мы не можем, потому что в марте могут снова быть изменения погоды. Надо будет смотреть", — добавила Диденко.

Какой будет весна 2025 года

Какой же может быть весна этого года в Украине, рассказала синоптик Вера Балабух.

По ее прогнозу, весна 2025 года будет теплее примерно на 1-2 градуса. Однако не исключены периоды похолодания. Как отметила синоптика, климатические изменения существенно повлияли на продолжительность зимы и начало весны.

В марте ожидается среднемесячная температура воздуха от +5...+7°С на юге Одесской области и Закарпатья и до +3...+4°С на востоке Украины. Примечательно, что первый месяц весны в Украине, как свидетельствуют данные наблюдений, имеет среднюю температуру воздуха в промежутке от нуля до +6°C тепла. В горах гораздо меньше – в пределах -3°C мороза.

В апреле столбики термометров могут подняться выше +10°С. Среднемесячная температура в апреле ожидается от +12°С на юге страны и до +11°С на востоке и севере.

В мае, по прогнозу, должно стать еще теплее. Средняя температура, вероятно, будет составлять +15°С. От +19°С на юге и Закарпатье до +17°С на севере и востоке.

В то же время портал долгосрочных прогнозов Wisemeteo представляет такой прогноз погоды на март 2025 года: начало сезона будет со средними значениями, которые будут колебаться в пределах +5°C, что сразу на 2 градуса выше нормы, первая декада начнется с отметок от +2 до +6°C, далее будет период в ночь после 20 числа ощутимо потеплеет, а в период с 24 по 29 марта прогреется от +10 до +14°C.

А народный синоптик Станислав Щедрин рассказал в интервью Главреду, что в этом году украинцы застанут раннюю весну. В частности, в конце февраля и начале марта следует ожидать температуру в пределах +5+10°C днем. Но ночью еще могут быть заморозки.

Как изменится погода до конца февраля, и какая область станет "центром холода" — читайте в новости.

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