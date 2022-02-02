Ранний подъем детей в школу снижает их умственную деятельность: когда лучше начинать занятия

Ранний подъем детей в школу снижает их умственную деятельность: когда лучше начинать занятия

Швейцарские ученые исследовали, что школьникам лучше просыпаться на несколько часов позже.

Ранний подъем в школу идет не в пользу умственной деятельности детей. К такому выводу пришли ученые из Швейцарии. Они наблюдали за школьниками во время локдауна и выяснили, что дети лучше учатся, когда занятия начинаются ближе к десяти утра. Многие мамы тоже обеими руками "за".

А что говорят педагоги и медики, говорится 2 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Швейцарские ученые исследовали, что школьникам лучше просыпаться на несколько часов позже. И если бы занятия в школе начинались не восемь часов, а позже, это лучше влияло бы на самочувствие и знание детей.

По словам ученых, когда дети встают позже, качество обучения значительно улучшается.

"А потребление алкоголя и кофеина уменьшилось" — будем надеяться, что речь идет хотя бы о старших классах.

Семья Натали сменила уже несколько школ, чтобы найти ту, которая работает хотя бы с 9:30. Женщина заметила, что лучше стало и детям, и родителям. Дети, несмотря на дополнительный час сна, все равно встают без удовольствия. В предыдущей школе, где занятия начинались с восьми, говорит, были те, кто кунял на первом уроке.

Почему ранний подъем детей в школу снижает их умственную деятельность

В Министерстве образования выводы зарубежных экспертов не принимают во внимание.

"У нас ежедневно приходит 100-200 писем разного рода. Но вот что касается начала учебных занятий, ни одного письма при моей работе — я работаю 15 лет в Министерстве — не было", — говорит начальник главного управления общего, среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

На вопрос, откуда вообще взялась традиция начинать в 8, Кононенко отвечает, что это полномочия Министерства здравоохранения и консолидированное общее мнение украинских ученых.

Но есть нюансы. Украинские ученые рекомендуют начинать не в 8, а не раньше 8. А дальше – на усмотрение школы. Потом решает педагогический совет и директор школы.

"На том, что родителям нужно ехать на работу, это точно не базируется. Это базируется на психофизиологических особенностях ребенка", — уверяют в Минобразования.

Свежих исследований, правда, в Министерстве здравоохранения десятилетиями не было. Однако есть те, что когда-то показали, что с восьмой учиться хорошо. Правда, начинать следует не со сложных предметов.

"Концентрация внимания максимально достигает своего пика с 10 до 13:00. Начиная занятия именно в такой промежуток времени, мы способствуем усвоению знаний детьми, а также их непосредственным учебным успехам. В начале и в конце недели, то есть в понедельник и пятницу, концентрация внимания, сосредоточенность детей снижается. Предметы, требующие больше умственной деятельности, ресурсов, концентрации внимания — должны быть в середине недели, то есть во вторник или среду", — говорит государственный эксперт Минздрава Марина Мельник.

Врач-педитр советует обратить внимание родителей не на подъем, а на засыпание.

"Детки школьного возраста до 12 лет должны спать где-то 9-12 часов. После 12 лет дети должны спать 8-10 часов", — отмечает врач-педиатр Мария Крепак.

Разве что с подростками и она бы советовала изменить расписание.

"После 14 лет, в активной фазе подросткового возраста, дети начинают иметь необходимость ложиться позже и вставать позже. Почему это так происходит – из-за гормональных вещей у них сдвигается пик выработки мелатонина, это такое биологически активное вещество", – объясняет Крепак.

Поэтому когда видите, что ребенок стал раздраженным и уставшим без причины, ему может не хватать того часа досыпания.