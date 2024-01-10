"Раньше в Херсоне было хорошо жить": водитель скорой издал эмоциональное пожелание Путину

Степан Макарович рассказал о жизни в мирном Херсоне и во время войны.

Степан Макарович, несмотря на обстрелы и опасность, работает водителем скорой помощи в Херсоне. Он говорит, что родом из Волыни, однако в Херсоне живет почти 50 лет, а потому никуда уезжать из города не планирует. Мечтой мужчины является смерть диктатора Путина и окончание войны. Степан Макарович шутит, что он не употребляет алкоголь, поскольку является водителем, но когда умрет Путин - то напьется от счастья.

Об этом он рассказал в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Степан Макарович 18 лет работает на скорой

Степан Макарович родом с Волыни, в середине 70-х годов ХХ века он переехал в Херсон и поселился здесь. Водителем скорой мужчина работает уже 18 лет.

"Жить можно, но не дают россияне жить. У меня квартира на 8 этаже с видом на Днепр. Раньше радовался, что на юг - солнышко, тепло. А теперь - лучше было бы если бы с другой стороны была", - говорит мужчина.

Степан Макарович

Внук жителя Херсона защищает Украину на фронте

Внук Степана Макаровича – Максим защищает Украину под Бахмутом. Лишь после 1 года и 3 месяцев службы на "нуле" ему дали отпуск. Дедушка гордится своим внуком, но отмечает, что защитникам на фронте сейчас сложно.

"У меня внук год и 3 месяца под Бахмутом. Никакой ротации у него нет. Бригады выводят. Он был в одной бригаде, ее вывели на ротацию, а его батальон остался. Надоела война", — говорит Степан Макарович.

В Херсоне раньше было хорошо жить — Степан Макарович

Степан Макарович рассказывает, что он больше не боится звуков взрывов и добавляет, что "бахает" тогда, когда диван начинает трястись, а в других случаях — это не страшно.

"В Херсоне раньше везде было хорошо жить. А теперь хуже всего в Антоновке и Киндейке. А здесь мы живем, как у Бога за пазухой. У нас есть врач, то у него 4 дня назад был "прилет" по дому. Он в частном доме живет. Моя семья в Киеве, я здесь сам", — говорит он.

Как должна закончиться война

Водитель скорой говорит, что он считает, что в 2024 году война не закончится. По его мнению, она будет продолжатся, пока жив диктатор Путин. У Степана Макаровича есть мечта – смерть диктатора и распад России на мелкие образования, чтобы Кремль больше никогда не угрожал другим государствам.

Степан Макарович

"Вот я так хочу. Именно так хочу", — говорит водитель скорой из Херсона.

Степан Макарович называет себя националистом и говорит, что он всегда был за Украину, даже во время президентства Виктора Януковича, когда на все высокие должности в Херсоне назначали "донецких". Что касается Путина, то мужчина говорит, что диктатор рано или поздно умрет.

"Путин все равно когда-нибудь сдохнет. Вот когда сдохнет — я водки напьюсь. Я редко пью, потому что водка мне не нравится, я езжу на своей машине, на служебной. Но как Путина не станет — вот тогда и выпью водочки", — говорит Степан Макарович.

Напомним, медик рассказал, как оккупанты в Херсоне перед Новым годом жестоко убили ребенка.

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