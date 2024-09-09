Раны были несовместимы с жизнью: невероятная история спасения 22-летнего защитника Украины

В Днепре медики спасли бойца с ранениями, считающими несовместимыми с жизнью. И просто во время этой сверхсложной операции жена защитника в Виннице рожала ему первенца. Медики говорят: несмотря на тяжелые поражения, военный сможет увидеть, как его сын растет.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Сын – это первое, о чем Владислав спросил, как только пришел в себя в реанимации.

Владислав показывает фото сына

"Пытался сказать, но не мог, самостоятельно дышать не мог, поэтому дали ему бумажку с ручкой. Написал то, что помнил за сутки до этого, что женщина сказала, что едет в роддом", — вспоминает врач.

22-летний нацгвардиец был на Покровском направлении, когда узнал, что жена рождает в Виннице. Сразу после разговора с любимой двинулся на задание.

"Мы уезжали, жена как раз позвонила, что где-то скоро родит. Хорошо, хорошо. Завозили ребят, забирали в эвак. И нам прилетело FPV. Дзвенит в ушах. Вырубился. И с утра уже проснулся здесь", — вспоминает Владислав.

Шанс на жизнь был крошечным, признают медики. Мужчину привезли к ним в крайне тяжелом состоянии. Вражеский боеприпас уничтожил руку, поразил грудную клетку и повредил легкие.

"У него нет руки. И полностью под мышкой до конца ребер оторвана часть мышц", — вспоминает медик.

Хирурги и реаниматологи не сложили руки, делали все возможное и удалось. Удалось сохранить жизнь. Оперировали всю ночь, а потом еще дважды. Владиславу перелили пять литров донорской крови.

Владислав

"Один из самых тяжелых случаев, которые я видела. Удалось этапно убрать погибшие мышцы, сделать санацию плевральной полости из-за раны и на последней операции пришлось нам удалить раздробленную, разрушенную уже лопатку и переместить мышцы спины, чтобы закрыть сосудистый пучок", — говорит медикиня.

Врачи говорят: хуже всего позади. От Владислава не отходит мама. Говорит: словно чувствовала что-то плохое. Однако сейчас уверена: сын встанет на ноги.

Ушел служить в 18 лет, рассказывает ТСН сразу после учебы. Уже четыре года в армии. Был в самых горячих точках, со своей женой во время службы познакомился случайно в соцсетях. Она тоже из семьи военных.

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