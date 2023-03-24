Расчет на месяцы: сорвут ли россияне отвоевание Крыма — прогноз таролога

Как россияне будут сопротивляться украинскому контрнаступлению на юге и удастся ли врагу сорвать отвоевание Крыма? Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала таролог Людмила Хомутовская.

"Враг там не "голый". Ему даже удалось кое-что накопить. Другая история о том, что не хватает слишком много ресурса. Но защищать все это они будут. В таком состоянии они недолго смогут продержаться, потому что очень быстро с такими действиями иссякнут ресурсы. Речь идет о нескольких месяцах. Следует ожидать от россиян "жеста доброй воли". Они просто покажут пятки".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, в ОК "Південь" рассказали, что атака по железнодорожному узлу врага в Джанкое является частью плана по истощению врага, предшествующего контрнаступлению ВСУ. Поэтому у оккупантов и коллаборантов в Крыму появились панические настроения.

В свою очередь постпред президента Украины в АР Крым Денис Чистиков сообщил, что оккупанты готовятся к эвакуации из Крыма, о чем свидетельствует увеличение количества железнодорожных рейсов и увеличение вывоза зерна с полуострова.

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