Раскаленная планета: масштабные пожары горят одновременно в разных уголках мира

Это похоже на кадры из какого-то фильма-катастрофы.

В огне — юг Европы, Калифорния и Сибирь. Пожары в мире уже истребили миллионы гектаров леса. В Италии и Греции сообщают о не менее 4-х погибших и тысячи людей, которые вынуждены бежать от огненной стихии.

Об этом 7 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Это похоже на кадры из какого-то фильма-катастрофы. Гигантские языки пламени прорезают ночное небо. Греческий остров Эвбея полыхает 4-й день подряд. Огонь не удается взять под контроль. В течение ночи с острова вывозили местных жителей. Выбраться из огненной ловушки можно только на пароме.

Лесные пожары охватили Грецию на прошлой неделе и на фоне безумной жары их только площадь увеличивается. Сейчас одновременно горят более 4 сотен очагов возгорания. Огонь добрался до пригородов Афин. Сгорели десятки домов, местные помогают спасателям тушить пламя

Сотни людей в спешке уезжают. В самих Афинах перебои с электричеством. Город окутан пеленой едкого дыма.

Похожая картина на юге Италии. Самая сложная ситуация в Калабрии — огонь приближается к населенным пунктам. В городе Сан Лоренцо пожара перекинулись на жилые дома — погибли местные супруги. В огне Сардиния. А на Адриатическом побережье в районы Пескары огонь уничтожил часть национального заповедника.

Новости мира: пожары одновременно охватили юг Европы, Калифорнию и Сибирь

Лесные пожары подступают к якутскому поселку Сангар — там находится нефтяная база. Огонь пытаются остановить, спасатели сетуют на нехватку ресурсов.

В Якутии из-за дыма от лесных пожаров солнца не видели последние несколько недель. В Сибири уже сгорели более полутора миллионов гектаров леса и сотни жилых и хозяйственных построек. И площадь пожаров только увеличивается — в огне более 2 миллионов гектаров леса. Пожары угрожают объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО — национальному парку Ленские столбы.

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