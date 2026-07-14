Раскопают ли старые укрытия в Киеве: что известно об уникальных бомбоубежищах и как они "исчезли"

В Киеве обнаружили уникальное укрытие / © t.me/zalizni_zminy

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В Днепровской райгосадминистрации прокомментировали нашумевшую историю со старым бомбоубежищем, которое в конце июня само по себе «появилось» из-под земли на улице Воскресенской.

Из-за просадки грунта на территории ЖК «Парковые озера» обнажилось советское защитное сооружение, рассчитанное на 700 человек, которое в свое время просто засыпали мусором и землёй. В настоящее время жители местных многоэтажек не имеют надёжного укрытия от российских ракет.

Заместитель председателя Днепровской РГА Алла Загородняя рассказала ТСН.ua, как укрытие оказалось под землей и почему его пока не удается восстановить.

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Как хранилище исчезло под новостройками

Согласно документам, это хранилище было построено и введено в эксплуатацию в 1976 году как государственное имущество, принадлежавшее Дарницкому опытно-экспериментальному ремонтному заводу. Сооружение было встроено в административно-бытовой корпус и до сих пор числится в фонде защитных сооружений гражданской обороны города Киева. Несмотря на то, что закон запрещает приватизацию или отчуждение таких объектов без сохранения их назначения, укрытию не повезло с владельцами — оно меняло их несколько раз.

В конце концов, при мэре Леониде Черновецком в 2006 году Киевсовет передал этот участок ООО «Максимум» для строительства жилого комплекса с подземной парковкой.

Заместитель председателя РГА цитирует положение закона, которое должно было бы защитить сооружение: «Приватизация (отчуждение) сооружений двойного назначения, находящихся в государственной и коммунальной собственности, осуществляется при условии сохранения их функционального назначения для укрытия населения. Владелец (балансодержатель) сооружения двойного назначения обязан обеспечить сохранение функционального назначения такого сооружения для укрытия населения. В случае смены владельца новым владельцем должно быть сохранено функциональное назначение такого сооружения».

Однако на практике застройщик просто сровнял объект с землей. В 2007 году КГГА выдала ООО «Максимум» разрешение на снос зданий имущественного комплекса на ул. Воскресенской. При этом не было получено никакого согласования ни с ГСЧС Украины, ни с Днепровской РГА в отношении имеющегося на указанной территории защитного сооружения гражданской обороны (убежища).

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«На основании решения Киевского городского совета и разрешения КГГА ООО „Максимум“ были снесены все административные здания на ул. Воскресенской, и на этой территории построен жилой комплекс „Парковые озера“. По данному факту Днепровское РУ по вопросам чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС Украины в г. Киеве и Днепровская РГА неоднократно обращались в правоохранительные органы по поводу умышленного уничтожения сооружений гражданской защиты на ул. Воскресенской. Однако сотрудники полиции отказали во внесении сведений о совершенном уголовном правонарушении в ЕРДР», — рассказала Алла Загородняя.

Есть ли шанс восстановить объект?

В настоящее время по данному факту Киевская местная прокуратура № 4 всё же возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества территориальной общины Киева (ч. 1 ст. 194 УК Украины). Однако раскопать и вновь открыть это хранилище для жителей «Парковых озер» пока не удастся. «По состоянию на 6 июля принять какие-либо меры по возобновлению работы данного защитного сооружения не представляется возможным», — констатирует Алла Загородняя.

«Поддержание фонда защитных сооружений в состоянии готовности к использованию по назначению осуществляется их балансодержателями — собственниками, пользователями, юридическими лицами, на балансе которых находятся защитные сооружения (в том числе сооружения, не вошедшие в их уставные капиталы в процессе приватизации (корпоратизации). Балансодержатель обеспечивает содержание защитных сооружений и других сооружений, которые должны использоваться для укрытия населения, а также поддержание их в состоянии, необходимом для приведения в готовность к использованию по назначению в соответствии с требованиями», — отметила Алла Загородняя.

Проблемы со связью и нехватка средств: почему в районе нет мобильных укрытий

В то время как в других регионах Украины на улицах и остановках появляются наземные бетонные модули быстрого развертывания, в Днепровском районе столицы до сих пор не установлено ни одного такого объекта. В настоящее время руководство РГА лишь принимает меры по возможной установке и обустройству 12 первичных (мобильных) укрытий в районе жилых домов, однако процесс заблокирован по логистическим, финансовым и техническим причинам.

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Алла Загородняя объяснила, в чём заключаются основные сложности: «Такие мобильные укрытия в основном защищают лишь от осколков, взрывной волны и стрелкового оружия. Они не способны выдержать прямое попадание тяжелой ракеты, артиллерийского снаряда или авиабомбы. Их установка требует анализа подземных коммуникаций (газопроводы, теплосети, силовые кабели). В плотной городской застройке или вблизи остановок общественного транспорта трудно найти площадку, где конструкция не повредит сети и в то же время будет доступна для людей. Поэтому в течение 2022–2026 годов средства бюджета города Киева на установку мобильных укрытий Днепровской РГА не использовались».

Напомним, исследователи подземного Киева обнаружили в районе ЖК «Парковые озера» заброшенное противорадиационное бомбоубежище, рассчитанное на 700 человек. Пока жители новостроек во время войны не имеют надёжного убежища, капитальный советский бункер стоял засыпанный мусором.

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