Раскопки в древнем замке в Украине: археологи нашли помещение, скрытое 300 лет

Галицкий замок / © ТСН

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Археологам в Галицком замке наконец удалось добраться до помещения, куда почти 300 лет не ступала нога человека. Вход в него был завален огромным обломком крепостной стены. Находится это помещение под въездными воротами замка. Исследования еще продолжаются. Доступ для обычных людей на раскопки закрыт.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Аллы Пасс.

Уникальные своды в Галицком замке были спрятаны от людей почти 300 лет.

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«Когда здесь стреляли из тогдашних ружей, из них выходило очень много дыма, чтобы те стрелки выживали в таких условиях, надо было очень быстро вытягивать дым из тех помещений. Вот вентиляционный канал», — говорит старший научный сотрудник Института Украиноведения НАНУ Юрий Лукомский.

Помещение в Галицком замке, которое обнаружили ученые

Именно сквозь одно из таких окошек в прошлом году археологи впервые увидели это помещение — специальной камерой. Вот только чтобы зайти сюда, понадобился целый год — вход перекрывали остатки многотонной стены замка.

«300 лет назад турки нападали. Здесь произошел большой взрыв, упала стена. Та техника, которая могла сюда заехать, не могла ее поднять. Более 150 кубов земли — фактически вручную, потому что при археологических раскопках нельзя привлекать дополнительную технику», — говорит генеральный директор Национального заповедника «Древний Галич» Владимир Олейник.

Сначала деревянный, потом каменный — много веков этот замок был крепкой крепостью и пережил не одно нашествие. Точных его чертежей не сохранилось. Поэтому въездную башню исследователи искали долго. Наткнулись случайно — 3 года назад, когда ставили ворота, чтобы обезопасить территорию на время комендантского часа. Эта башня, говорят археологи, была высотой с современную семиэтажку.

В этом помещении мог быть каземат или арсенал — предполагают археологи. А также суд, тюрьма и место, куда люди, как в банк, приносили самое ценное. Этому во время раскопок нашли доказательства.

© ТСН

Галицкий замок, рассказывают исследователи, частично построен из алебастровых глыб Успенского собора, стоявшего в соседнем Крылосе — столице Галицко-Волынского княжества.

Еще большая интрига может быть за отверстием в стене, говорят арехологи. Ведь очень похоже, что это — вход в один из многочисленных подземных тоннелей, о которых ходят легенды.

Длиной в сотни метров — этими ходами эвакуировались защитники и горожане, когда враг окружал замок, говорят исследователи. Но и романтическая история здесь была задокументирована, как дочь Галицкого старосты с любимым убегала, потому что отец не разрешил брак.

«Дочь старосты подговорила свою служанку Софию Рудницкую, и они ночью, подкупив замковую стражу, одним из этих вылазов спустились к реке Днестр. Там уже ждали лодки, сплавились по реке Днестр на территорию Винницкой области. И там себе жили долго и счастливо», — говорит научный сотрудник Национального заповедника «Древний Галич» Игорь Креховецкий.

Дата публикации 14:42, 02.05.25 Количество просмотров 24 Умалчивали 300 лет! Шокирующие находки в замке на Прикарпатье, куда запрещен вход

Сейчас археологи в ожидании разрешения продлить раскопки. Для Украины, говорят, это исследование уникально. Ведь очень мало сооружений 16 века, так хорошо сохранившихся помещений.

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