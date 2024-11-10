Раскрыты планы россиян: какую цель поставил Путин своим войскам к началу зимы

Приближается очередная тяжелая зима, на фронте нашим защитникам бороться будет гораздо труднее, как и россиянам. Эксперты говорят, что диктатор РФ Владимир Путин дал приказ оккупационной армии к началу зимы.

Так что дальше у россиян по плану, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Главком о ситуации на фронте

В начале ноября после встречи с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложнейшей ситуации на фронте. По его словам, Вооруженные силы Украины сейчас сдерживают одно из мощнейших наступлений российских оккупантов с начала полномасштабной войны.

"В настоящее время Вооруженные Силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения".

По словам главнокомандующего, продолжающиеся на отдельных направлениях активные боевые действия требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.

Чехия является преданной союзницей Украины и стала инициатором ряда критически важных инициатив, среди которых стоит отметить коалицию по развитию способностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции. интегрированной системы ПВО/О".

Жорин о войне зимой

Приближается зима, и мы можем лишь представить, в каких условиях придется снова воевать нашим защитникам, отметил это и заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

"Я всегда был такого мнения, что зимний период одинаково сложен — и для нас, и для нашего врага. Все равно зима имеет определенные преимущества и сложности для ведения боевых действий. Для пехотинца воевать зимой — это наибольший ужас. Кроме того, что динамика боев чрезвычайно Высокая, тебя постоянно пытаются убить, еще и погодные условия надо как-то пережить. В эту зиму мы входим не в лучшем положении. под ногами эти фортификационные сооружения. Под обстрелами, штурмами, натиском врага, а скоро – и в мороз.

Новая задача у россиян

Впрочем, сейчас россияне пытаются использовать последние сухие осенние недели для максимального захвата украинской территории. А дальше у них по плану – попытка остановить боевые действия, заявил в комментарии 24 канала полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он отметил, что они понимают, что, даже выполнив оперативные задачи, их войска будут находиться в худших условиях, чем ВСУ зимой.

"Даже в начале полномасштабного вторжения в 2022 году их было не более 200 тысяч. Эта группировка еще и наступает на меньшей территории. Заходили на ширину 2500 км линии боевого столкновения. Сейчас она составляет примерно 1000 км."

Сколько окупантов сейчас воюют в Украине?

В настоящее время число оккупационных войск России увеличилось до 600 тысяч. А вот по ситуации на Курщине, то, по словам Свитана, россияне там находятся в полуокружении, в оперативном географическом котле, ведь с тыла их закрывает река Сейм и при благоприятных условиях они могут быть сброшены в нее.

"Россияне все равно полезли в этот котел, потому что кто-то им нарисовал план преодоления украинской обороны. Однако там обороны нет. Это рейдовая атака в режиме маневровых боев. Это постоянное движение механизированных подразделений с хорошим управлением и боевым запасом. Есть информация, что нам передадут несколько десятков БМП Striker, которые будут опрокинуты сюда".

Как Россия истощает украинцев?

Но как ни крути россия пытается истощить Украину, в том числе гражданских, ведь только начинают подбираться холода как атак больше и больше. В свою очередь, военный эксперт Роман Свитан в комментарии для ТСН.ua предположил, что возможны и такие времена, когда враг еще увеличит количество выпущенных Шахедов и их смогут выпускать до 200 единиц одновременно. Но это, по его словам, не будет критическим показателем.

Постоянное увеличение дронов рассчитано в том числе и на истощение нашего ПВО, впрочем, по словам Свитана, сейчас в Украине уже могут сбивать "Шахеды" более дешевыми средствами, чем это было раньше.

Дронов может стать больше?

А на вопрос о том, до какого уровня путинская армия может увеличить количество одновременно выпущенных "Шахедов", он ответил, что граница однозначно есть. Это связано с пусковыми установками и маршрутизацией. Не все так просто". Потому что даже накопившееся количество шахедов не означает, что они одним махом смогут всех их запустить.

Как вражеским дронам удается долетать до столицы?

Но о том, что оккупанты имеют потенциал нарастить "рои" беспилотников во время одного налета предупреждают и сами военные. Впрочем, и для рашистов есть сюрприз: украинские разработчики тоже не сидят, сложа руки. Говорят, совсем скоро у нас появится свой беспилотник, который будет перехватывать российские дроны-камикадзе. Так что Россия фактически каждый день атакует украинские города, мопеды, как их называют в народе, ежедневно долетают и до столицы, в частности. Военный с позывным "Бандурист" объяснил, как вражеским дронам удается долетать до крупных городов Украины.

В то же время военный с позывным "Джерри" заявил, что по ту сторону тоже воюют, так сказать, хитрые люди. Поэтому сбитие вражеских беспилотников часто становится невозможным.

Как Украина будет сбивать российские "Шахеды"?

Но на каждого хитрого найдется еще хитрее, а учитывая, что речь идет о наших жизнях, украинцам постоянно приходится брать если не силой, то новыми разработками. Напомним, на прошлой неделе западному изданию The Telegraph на днях заявили, что Украина уже разрабатывает беспилотник, который будет способен перехватывать российские дроны-камикадзе иранской разработки "Шахед".

Как выглядит новая технология Украины?

Более того, The Telegraph впервые опубликовал и фотографию нового дрона, разработанного украинской группой "Дикие шершни". Утверждается, что беспилотник способен летать со скоростью более 160 км в час и подниматься на высоту около 3 км. Будущая разработка будет иметь систему наведения на цель с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту наводить на враждебные цели.

Напомним, в Украине начали продавать "Шахеды" для праздников и детей. Уже говорилось о том, что в ВСУ бьют тревогу. Там говорят, что некоторые предприниматели зарабатывают на войне.

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