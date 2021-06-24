Распространение коронавируса "Дельта": как Украина будет сдерживать агрессивный штамм

В стране зафиксировано два случая инфицирования новым штаммом.

Правительство вводит ограничения для сдерживания коронавируса индийского штамма "Дельта", который набирает обороты в мире.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 июня.

Отныне без негативного ПЦР-теста на COVID в Украину нельзя тем, кто направляется из стран, где бушует штамм. Экспресс-тест придется сдавать гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, России и Португалии или тем, кто находился там не менее семи дней. Новые правила начнут действовать с пятницы, 25 июня.

Мутировавший вирус уже зафиксировали более чем девяноста странах. Среди них и Украина. Есть два случая "Дельта" — инфицированные мать и сын. Парню 16 лет, женщине 66. Недавно они вернулись из Российской Федерации.

В эфире ТСН главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что этот штамм коронавируса намного заразнее: он быстрее передается от человека к человеку. По поручению Совета национальной безопасности и обороны до завтра должны разработать комплексный план действий, чтобы не допустить вспышки "Дельты" в Украине.

"Повышенного уровня смертности или летальности вследствие инфицирования таким штаммом сейчас не регистрируется. Тем не менее и Всемирная организация здравоохранения, и страна сейчас вводят дополнительные меры ограничения для недопущения попадания этого штамма на территорию страны", — рассказал преставителями Минздраве.

Напомним, штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии в прошлом году. Именно его называют причиной рекордного темпа распространения болезни и показателей смертности. По оценкам медиков, штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", который впервые обнаружили в Великобритании. "Дельта" вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

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