Распылит ли военную помощь война в Израиле: эксперт назвал угрозу для Украины

Война в Израиле пока что косвенно затронула Украину, но со временем последствия могут быть более негативными. Одним из таких называют возможное уменьшение объемов военной помощи Украине со стороны западных партнеров, потому что теперь в такой помощи нуждается еще и Израиль.

Как оказалось, Россия уже начала активно использовать войну в Израиле для того, чтобы снизить боевые возможности Украины. Сегодня ГУР Минобороны Украины сообщило, что спецслужбы России проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке.

"Государство-агрессор россия использует нападение террористов ХАМАС на Государство Израиль для масштабной провокации против Украины. Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское гру уже передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США. Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе", — сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

О том, какими последствиями войны в Израиле могут стать для Украины в ближайшее время – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

" С тем, что западная военная помощь может біть распорошена — с этим я и согласен, и нет одновременно. Это многоуровневый вопрос, — говорит Коваленко. — Если говорить о помощи оружием, то смотрим, что сейчас будет получать Израиль. В первую очередь — это авианосно-ударная группа. Будет использоваться авиация для нанесения бомбовых или ракетных ударов. Получаем ли мы авиацию? Заказывали ли мы авианосец? Поэтому в этом вопросе это не рассеет помощь".

К этому эксперт добавляет: "Но Израиль может сделать в США запрос на всю другую номенклатуру техники и боеприпасов. Например, на боеприпасы 155 калибра для артиллерии. И в этом может быть проблема, потому что эти боеприпасы нужны Украине гораздо больше ".

По словам Коваленко, есть и другая угроза.

"Лично я вижу другую угрожающую тенденцию для Украины. Россия с первых часов этой военной операции террористического типа на Израиль начала утверждать, что у террористов ХАМАС есть оружие, которое раньше передавали Украине, а оттуда, якобы, оно было перепродано на черном рынке террористам". Это фейк, который начинают поддерживать пророссийские политические силы в самом Израиле и в США, — говорит Коваленко. — При этом в России умалчивают, что ХАМАС вооружен российскими автоматами АК-103, которых даже в российской армии единицы. Получали эти автоматы российские элитные подразделения, которые в начале 2022 года заходили на территорию Украины, планировали с ними идти по Крещатику. Это редкий автомат российской армии".

Может ли Израиль нуждаться в западных системах ПВО

На этот вопрос Александр Коваленко ответил нам так: "Не просто просить, а они, Израиль, закупают зенитно-управляемые ракеты к "Железному куполу" в США. Они будут закупать эти ракеты, потому что они у них все же закончатся через определенный период ".

Резюмируя, Коваленко добавил, что в ближайшее время Украина не останется без военной помощи.

"Накануне президент Америки Джозеф Байден заявил о поддержке Украины пакетом до 2025 года в размере 100 млрд долларов. То есть на 2 года это серьезная поддержка, по некоторым позициям она больше, чем была в 2022 и 2023 годах", – проанализировал Коваленко.

Напомним, 7 октября ХАМАС начал массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.

По словам израильского журналиста, боевики ХАМАС совершают такие же зверства, как российские оккупанты в Украине.

По данным израильских СМИ, число погибших израильтян возросло до 800. По меньшей мере 260 человек были убиты боевиками ХАМАС на концерте, который проходил около границы с Сектором Газы.

По информации украинского МИД, в Израиле погибли двое украинок.

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