Рассчитывали на скопления людей: российские оккупанты сбросили боеприпас на проезжую часть КПВВ "Гнутово"

Вражеского дрона никто из пограничников не заметил – с утра пасмурная погода и небо затянуто облаками.

Воздушную бомбардировку совершили российские наемники на КПВВ «Гнутово» именно в то время, когда наши пограничники как раз вступили на дежурство и из-за плотной облачности беспилотник не заметили.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

Восстановить работу пропускного пункта еще не смогли. До сих пор КППВ «Гнутово» только обстреливали из стрелкового оружия. Время от времени прилетали управляемые противотанковые патроны, а теперь перепускной пункт еще и бомбят с неба.

«До этого с помощью летательных устройств на КППВ не походило никаких боеприпасов», — говорят военные.

Вражеского дрона никто из пограничников не заметил – с утра пасмурная погода и небо затянуто облаками. КПВВ открылся в 8 и пограничники заступили на дежурство. "Предусмотренный пропуск с 8 часов до 16.00, рассчитывалось на то, что будет скопление военнослужащих на КППВ и будут рядовые граждане", — уверены военные.

Новости с фронта: российские оккупанты сбросили с дрона боеприпас на проезжую часть КПВВ Гнутово

Куски железа разлетелись после взрыва в разные стороны и только чудом никого не ранили. Маленькие осколки зацепили бронежилет пограничника. Сам военный не пострадал. «Осколками была иссечена обувь, один осколок попал в удостоверение и его жетон остановил осколок», — рассказывают собратья.

Вражеские дроны над Приазовьем наши военные видят каждый день. Если раньше оккупанты прятали свои беспилотники за пролетами дронов ОБСЕ, то сейчас эти аппараты постоянно курсируют над позициями армейцев.

«Сбрасывают самодельные взрывные устройства. Смотрят, где тепло и где скопления народа», — объясняют военные.

Бомбардируют наши позиции в сумерках – заметить угрозу в небе в темное время невозможно, однако хорошо слышно. Поэтому наши бойцы слушают и землю, не двигается ли тяжелая техника, и небо - не летит ли что-то. «Слышно, но набирают высоту и на большой скорости. Сначала идет дрон-разведчик, он все разведывает, а второй идет на большой скорости и сбрасывает боеприпас», — объясняют, как действуют оккупанты в ВСУ.

То, что не разрушила в Широкино тяжелая артиллерия врага, уничтожают боевые дроны. На село бросают разные бомбы – от подствольных гранат – ВОГов до миноменных мин.

«Когда летают дроны, часто бросают "воги" – дома уничтожены. Когда-то это было живописное село, а то, что произошло с ним сейчас, и то, что продолжает творить противник — это еще больше усугубляет ситуацию», — говорят военные.

Многие боеприпасы-приманки оккупанты сбрасывают в Широкино прямо возле домов и на дороги. Что торчит в земле и в полях вокруг, никто не знает. Поэтому военные ходят по одной тропинке и ничего с земли не поднимают, даже если это на вид вполне бытовая вещь. Она может оказаться – смертельной ловушкой.

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