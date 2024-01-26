Расширение НАТО: что известно о позиции Венгрии

Венгрия осталась единственной из стран-членов НАТО, так и не ратифицировавших присоединение Швеции к Альянсу. Соответствующий документ находится в парламенте. Впрочем, премьер Орбан не торопит парламентариев, это его политический директор объясняет якобы потребностью в консультациях со Стокгольмом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Ранее Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу приехать в Венгрию, чтобы обсудить ряд вопросов, среди которых - вступление в НАТО в частности. Ульф Кристерссон, со своей стороны, заявил - предложение принимает, и приехать будет рад. Однако, считает, что в плотном графике будет трудно найти время. И вступление в Альянс - не будет обсуждать. Приглашение Орбана многие обозреватели сравнивают с шантажом. Мол, венгерский премьер пытается напомнить - его страна является членом Евросоюза с правом вето. Следовательно, с ней следует считаться и дать ей то, чего она хочет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Фото: Associated Press

Турция, которая тоже долгое время не ратифицировала шведскую заявку, в конце концов сделала это на этой неделе. А президент Эрдоган, подписав необходимые документы, в конце концов озвучил, чего именно ждет за подпись от партнеров по Альянсу.

Речь идет о разрешении от Соединенных Штатов на закупку истребителей F-16 - о котором Анкара просила с осени 2021 года.

Генсек НАТО говорит, что принципиальное согласие с венгерским руководством достигнуто.

"Я разговаривал с премьер-министром Венгрии Орбаном в начале этой недели. Он очень четко заявил, что он поддерживает вступление Швеции в НАТО. И было четко указано, что парламент рассмотрит это, как только соберется", - говорит Йенс Столтенберг.

Сейчас венгерский парламент на каникулах, из которых выйдет в конце февраля. Поэтому Генсек НАТО ожидает, что до конца зимы - Швецию таки примут в Альянс.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что снимет вето о предоставлении Украине помощи от ЕС на сумму 50 миллиардов евро.

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