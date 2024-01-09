"Расширение против России": вступление Украины в ЕС, общая оборона и страхи Европы

ЕС должен быть готов к восьмой волне расширения к 2030 году. Этот дедлайн публично установлен самими лидерами блока. На историческом для нас саммите ЕС в декабре прошлого года для Украины и Молдовы открыли официальные переговоры о вступлении. В настоящее время девять стран на разных этапах вступления в ЕС: Албания, Босния, Косово, Черногория, Северная Македония, Сербия, Украина, Молдова и Грузия. Для Турции переговоры о вступлении заморожены с 2018 года. Однако, кажется, что евроинтеграционное влечение набирает скорость. Хотя политически решение о дальнейшем расширении ЕС и принято, проблемы только умножаются.

Во-первых, лидеры блока не знают, что делать с венгерским премьером Виктором Орбаном, злоупотребляющим своим правом вето.

Во-вторых, к 2030 году, когда ЕС должен быть готов к очередной волне расширения, также должна закончиться и реформа блока, которая предусматривает не только переход к принятию всех решений квалифицированным большинством голосов, а не консенсусом, но и существенные изменения общего бюджета ЕС. .

В-третьих, это действительно факт, что начало полномасштабной войны России против Украины заставило ЕС проснуться и начать говорить о дальнейшем расширении блока. В то же время, руководство ЕС говорит, что членство должно предоставляться "по заслугам". То есть будущие члены должны выполнить весь перечень необходимых реформ и полностью отвечать критериям вступления. Однако в Украине опасаются, что это станет вечной отговоркой, а список реформ будет умножаться, чтобы не брать нам в ЕС.

В-четвертых, уже почти год напряжения в отношениях между Украиной и Польшей, которые сначала вспыхнули по поводу экспорта украинского зерна, а затем из-за блокирования границы польскими перевозчиками, в очередной раз нарушили проблему паралича европейских институций это решить.

Как можно реформировать ЕС, учитывая интересы Украины и будущих членов? Но какой ЕС мы можем построить вместе? Центр "Новая Европа" задал эти вопросы европейским и украинским экспертам. Ответы публикуем в рамках традиционной рубрики на ТСН.ua – "Новая Европа интересуется".

Ликке Фриис, директор Think Tank EUROPA, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям (ECFR, Дания)

Декабрьское заседание Европейского совета уже вошло в учебники по истории. Решение о начале вступительных переговоров с Украиной и Молдовой было, безусловно, историческим. Но путь к членству будет долгим и изнурительным. Большая часть тяжелой работы будет возложена на плечи стран-кандидатов. Одно дело – добиться критериев для открытия переговоров, а совсем другое – успешно их завершить. Однако перед ЕС также стоит геркулесовая задача – позаботиться о том, чтобы институты и политики ЕС оставались эффективными в условиях, когда число стран-членов может достигать потенциально 36-ти. Это очень важно для Украины и других новых членов. Наконец, какой смысл присоединяться к нефункциональному ЕС?

Если коротко, то подготовка институтов и политик ЕС к расширению являются сущностной частью пути к членству, а не обходным путем. Однако внутренние реформы могут задержать этот процесс. Только представьте трудности по достижению согласия по увеличению квалифицированного большинства голосов в Совете ЕС или размера Еврокомиссии. С этой точки зрения еще одним важным аспектом декабрьского заседания Европейского совета является решение завершить разработку дорожной карты для выполнения внутренних реформ к лету 2024 года. Результатом такой дорожной карты должен стать четкий стратегический план, подобно тому, как это было накануне "большого расширения" в 2004 году. В так называемой "Повестке дня-2000" государства-члены дали зеленый свет новому расширению, просмотрев различные политики, в том числе общую с/х политику. Также государства-члены должны согласовать четкий график реализации "Повестки дня-2030" на заседании Европейского совета в июне. Иначе ЕС рискует быть не готовым, когда страны-кандидаты выполнят все необходимые условия.

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Особое значение имеет бюджет. Чтобы разрешить новым странам-членам присоединиться к ЕС до 2034 года, ЕС должен предусмотреть для них место в своей следующей многолетней программе, которая будет охватывать 2028-2034 годы. На практике это означает, что "Повестка дня-2030" должна быть частью избирательной кампании в Европарламент 2024 года (выборы состоятся в июне — ред.) и согласована при польском или датском председательстве в ЕС не позднее декабря 2025 года.

Связь с выборами в Европарламент имеет решающее значение. В конце концов, опросы общественного мнения, в том числе и ECFR, указывают, что общественная поддержка среди стран-членов является, пожалуй, самой большой пятой ахиллесовой для нового расширения.

Многие граждане ЕС не могут определиться со своим голосом, а значительная часть европейцев обеспокоена тем, что расширение может оказать негативное влияние на экономику и безопасность ЕС. Следовательно, мы должны извлечь еще один урок по "большому расширению": если главы государств и правительств будут воспринимать поддержку общественности как аксиому, то ЕС может пережить подобное жестокое пробуждение, как это произошло в 2005 году, когда Франция и Нидерланды отклонили ратификацию Европейской конституции, не в последнюю очередь из-за опасений свободного передвижения рабочей силы из новых стран-членов. Ответом ЕС на "двойное нет" в 2005 году стал так называемый "план Д" — диалога с гражданским обществом. Чтобы избежать негативного развития событий, странам-членам и в этот раз следует начать с диалога.

Натали Точчи, директор Института по международным отношениям (Италия)

Вторжение России в Украину изменило предварительную взаимосвязь между реформами и расширением ЕС. После расширения к востоку два десятилетия назад ЕС постепенно потерял интерес к самому этому процессу расширения, который рассматривался с позиции политического, социального и экономического ущерба, в то время как стратегические преимущества оставались неочевидными. В конце концов, три из шести стран Западных Балкан и Турция стали членами НАТО.

С точки зрения безопасности новое расширение принесло бы незначительные выгоды, потому что страны-члены ЕС и страны-кандидаты потеряли интерес к внедрению реформ, что стало причиной (и оправданием), почему процесс расширения затормозился. Новому расширению должны были предшествовать реформы. Если они не происходили, то с расширением нужно было подождать. Проще говоря, обсуждение реформ использовалось, чтобы не допустить расширения.

Война изменила эту взаимосвязь. Расширение снова стало стратегической необходимостью. И тот факт, что новое расширение НАТО (за счет Украины и Грузии) остается более неопределенным, придает ему еще и характер безопасности. Это придало прениям о реформах более неотложного и практического значения. То есть, какие реформы необходимы, чтобы расширение произошло? Эта дискуссия сводится к определению будущих институциональных, управленческих и политических (в том числе бюджетных) изменений, даже если они минимально необходимы. Однако обсуждение более неотложных и глобальных реформ не должно быть неамбициозным. Особенно с возвращением Польши в европейскую семью, более амбициозная повестка дня реформ и расширение на самом деле может стать одной из главных особенностей следующего политико-институционального цикла ЕС.

Вессела Чернева, заместитель директора и глава офиса ECFR в Софии (Болгария)

Существует популярное мнение, что расширение ЕС усилит влияние блока в его непосредственном окружении – среди соседей – и позволит функционировать как геополитическому игроку. Но исследование ECFR показывает, что дискуссия о том, как и когда приступить к началу нового расширения в странах-членах ЕС только начинается. Их позиции по бюджетным вопросам, институциональным реформам и методологии расширения еще не вполне сформированы. Среди национальных правительств существует широкий консенсус против большого расширения типа 2004 года, и в пользу подхода, основанного на заслугах. Однако есть разные мнения, каким кандидатам следует отдавать предпочтение при вступлении. Некоторые страны больше сосредоточены на приеме кандидатов из Западных Балкан, в то время как другие – на членстве Украины и Молдовы.

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Многие страны-члены не готовы потерять полномочия, которые они уже имеют, отказавшись от права вето (прежде всего Венгрия – ред.). Головоломка по проблеме голосования квалифицированным большинством (именно отход от принятия всех решений консенсусом и предполагает реформа ЕС – ред.) демонстрирует риски, которые институциональная реформа составляет для процесса расширения. Страны, наиболее поддерживающие расширение, в то же время больше всего опасаются дебатов о реформе ЕС.

С более практической стороны будущее бюджета ЕС и политики сплоченности – ключевые беспокойства стран-членов относительно расширения. Без увеличения бюджета ЕС будет тяжело покрывать новые расходы. Может потребоваться сокращение нынешних программ, в том числе и покрываемых Фондом сплоченности и общей с/х политикой. Двусторонние споры между странами-кандидатами, а также между ними и некоторыми странами-членами также создают препятствия процессу расширения.

Нелиберальный популизм представляет собой значительную политическую угрозу для расширения. Недавние выборы в Польше, ослабившие лагерь "суверенистов" в ЕС, внушают определенную надежду, что распространение нелиберализма можно остановить, и что механизмы ЕС (такие как производства против стран в связи с нарушениями европейского права и вердикты Европейского суда) будут играть определенную роль в сдерживании нелибералов, пока те будут находиться у власти.

Теун Янссен, научный сотрудник Clingendael Institute (Нидерланды)

Наш европейский проект состоит в том, чтобы сойти с пути известного, обойти пропасти прошлого и прыгнуть в неведомое будущее представление, переосмысление. В 1992 году в моем родном Маастрихте был основан ЕС, чтобы Европа стала цельной и свободной. Оглядываясь назад, легко забыть, сколь маловероятным это казалось за несколько месяцев до исторического решения. Именно массовая мобилизация самих стран Восточной Европы, в конце концов, сделала 1992 год возможным, потому что заставила Западную Европу переосмыслить, взглянуть на них по-новому как на соотечественников, на равных. Расширение стало таким, что его было не миновать, но оно никогда не было неизбежным.

Европейцы снова могут включить воображение, переосмыслить. Да, ЕС должен радикально реформировать свои институции, процесс принятия решений и финансовую архитектуру, чтобы быть готовым к расширению в современном мире, где (мы наконец-то осознали...) размер и вес имеют значение. Этот поезд отъехал от станции, но еще должен забрать пассажиров. В 2016 году моя страна (Нидерланды) проголосовала против Соглашения об ассоциации с Украиной. В 2005 г. нидерландцы проголосовали против ратификации Европейской конституции. 22 ноября 2023 года ультраправый евроскептик с неоднозначной позицией по отношению к России получил четверть мест в парламенте. Однако люди, а не правительства, будут окончательно решать вопрос вступления Украины в ЕС.

Стоящий перед нами фундаментальный вызов — убедить наших граждан, что объединение "30+" (имеется в виду более 30 стран-членов ЕС, сейчас их 27 — ред.) — это объединение с ними, осуществленное ими же и для них самих. В нем Украина — не внешняя угроза "нашим фермерам", а совместное зернохранилище и электростанция, лежащая в основе нашего "зеленого перехода" (отказ от ископаемого топлива и уменьшение выбросов углерода в атмосферу — ред.). Украинцы уже демонстрировали невероятную осведомленность, креативность и энергетику при осуществлении адаптированной стратегической коммуникации, в том числе и в моей стране. Она сработала именно потому, что была спонтанной, осуществлялась неправительственным сектором и была инклюзивной. Дух Майдана может привести к революции в переосмысленном сообществе ЕС. Ничто из этого неизбежно, но от нас зависит, чтобы наш выбор нельзя было обойти.

Доктор Кристи Райк, директор Эстонского института внешней политики

Вступление Украины и других стран-кандидатов предполагает огромный потенциал для укрепления ЕС. Однако, как и во время предыдущего расширения к востоку, значительная часть споров в европейских столицах сосредоточена на беспокойствах и страхах. Две основные проблемы заключаются в том, что процесс принятия решений в ЕС будет парализован, а также в том, что бюджет ЕС не сможет выдержать последствия принятия новых относительно бедных стран-членов. Отсюда аргумент, выдвинутый некоторыми институтами, в частности Европейским Парламентом, о необходимости радикальных реформ ЕС как предпосылки для расширения. Однако, как четко дала понять Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен, ЕС можно сделать пригодным для расширения без изменения основополагающих договоров. Необходимо будет решить институциональные вопросы, такие как количество и распределение мест в Европейском Парламенте и способ организации работы Европейской Комиссии с более чем 30 странами-членами. Должны быть внесены необходимые коррективы и введены переходные периоды в бюджет ЕС (это вполне разрешимо). Важнейшим вызовом для ЕС является укрепление общего стратегического понимания среди нынешних и будущих членов относительно того, как ЕС может быть релевантным игроком в мире, где конкурируют большие потуги, и как он будет брать на себя большую ответственность за европейскую безопасность. Украина может внести значительный вклад в этом плане.

Пьер Арош, преподаватель международных отношений и безопасности в Лондонском университете королевы Марии (Франция)

Во-первых, ЕС должен провести внутренние реформы с тем, чтобы помочь странам-кандидатам безопасно присоединиться к нему. Иными словами, чтобы создать условия для расширения, должны адекватно отреагировать на действия России. Приоритетом для ЕС является создание финансового инструмента, способного поддержать массовые коллективные промышленные усилия по поставке оружия и боеприпасов Украине. Кроме того, если брать логику системы постепенного вступления, Украина должна быть немедленно интегрирована в оборонительное измерение внутреннего рынка, не ожидая полноправного членства. Это позволило бы Еврокомиссии поддерживать украинскую оборонную промышленность.

Во-вторых, с институциональной точки зрения блок должен снизить уровень применения правила единодушия в сфере внешней и политики безопасности. Следующее расширение будет носить геополитический характер. Оно будет осуществлено против России. Таким образом, оно полностью превратит ЕС в геополитический союз. Геополитический союз не может позволить себе оставаться уязвимым к вето одного нелояльного члена. Чтобы успокоить нежелающие правительства, можно создать специальное квалифицированное большинство в вопросах внешней и политики безопасности, в которой только три страны-члены могли бы формировать блокирующее меньшинство. Формирование крепкого геополитического союза должно быть общим стремлением как старых, так и новых членов.

Якуб Якобовский, заместитель директора Центра восточных исследований (Польша)

Следующий раунд расширения ЕС как в направлении Восточной Европы, так и Балкан действительно станет системным изменением для ЕС и большим историческим толчком для продвижения европейского проекта. Из всех потенциальных стран-членов ЕС Украина имеет наибольший экономический и геополитический вес, поэтому должна убедиться, что это станет именно таким типом членства, который поможет ей достичь безопасности и процветания.

Во-первых, следует прояснить взаимосвязь между реформами и расширением, иначе патовая ситуация с реформами внутри ЕС может помешать вступлению стран-кандидатов. Хотя эти два процесса когда-нибудь сольются воедино. Надеемся – до 2030 года. Они должны быть разделены в процедурном смысле: переговоры о вступлении должны быть четкими, основываться на заслугах и не зависеть от прогресса в прениях по реформированию ЕС.

Во-вторых, алгоритм голосования в Совете ЕС имеет значение, особенно в свете системы голосования квалифицированным большинством (не консенсусом, как принимаются все решения в ЕС — ред.). Государства-члены Центральной и Восточной Европы с общими экономическими и интересами безопасности, и особенно после того, как Западная Европа не смогла сдержать Россию, должны иметь большее количество голосов в Европейском совете по поводу будущей судьбы ЕС.

Лео Литра, старший аналитик Центра Новая Европа (Украина)

Вопрос реформирования ЕС давно назрел. В последние несколько лет мы неоднократно были свидетелями патовых ситуаций внутри ЕС. Для Украины рост случаев блокирования вступительного процесса на основе двусторонних споров – тревожные новости. Уже существует определенное понимание, что реформирование ЕС должно происходить одновременно с процессом вступления (стран-кандидатов в ЕС – ред.). Однако не должно быть жесткой оговорки, что присоединение новых стран возможно только при условии завершения реформирования ЕС. История свидетельствует, вечный двигатель ЕС – это бесконечная реформа, и не существует такого понятия, как "конечная цель Европы".

В идеале институциональная реформа ЕС должна состояться к расширению и обеспечить баланс по двум направлениям: большие vs малые государства; новые vs старые государства. Но без компромиссов относительно верховенства права, как главного принципа ЕС. В то же время основные элементы ЕС, такие как общая с/х политика, потребуют изменений, чтобы приспособиться к вступлению новых членов и избежать внутренних торговых войн, которые часто происходили в последние годы. Для Украины также важно, чтобы была усовершенствована методология расширения. Лучше всего было бы, если бы отдельные члены не имели права вето на каждый шаг на пути к вступлению. Блокирование процесса должно происходить только по рекомендации Еврокомиссии. Или, если это настаивает треть стран-членов.

*Свои комментарии эксперты предоставляли в ноябре-декабре 2023 года.