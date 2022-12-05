Расширенный черный список и недоступные технологии: какие санкции для России обсуждает ЕС в новом пакете

Новый пакет антироссийских санкций готовится в Евросоюзе. Это реакция партнеров Украины на удары по ее энергетической инфраструктуре, отмечает для ТСН корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко.

Такой себе "черновик" пакета, то есть проект, который кладется на стол государствам-членам, а затем его редактируют, уже разработала Еврокомиссия. Накануне презентовала представителям входящих в Евросоюз стран и за которыми, соответственно, последнее слово.

Источники "Радио Свобода" в дипломатических кругах ЕС сообщают, что готовятся существенно расширить черные списки. К перечню, где уже более 1200 фамилий, готовятся добавить еще 180. Кто именно их пополнит – пока остается интригой. Будут дальнейшие ограничения в отношении российских банков – им могут запретить операции на территории ЕС. О десвифтизации, опять же, как утверждают источники, речь не идет. Еще больше западных технологий станут России недоступными. И будут дополнительные запреты на трансляцию российских СМИ. "Очень важно обратить внимание на российскую пропаганду, которая все еще имеет много путей «достучаться» до Запада. И очень важно Европейскому Союзу ускориться и сигнализировать о том, что этот пакет санкций будет создан в ближайшее время", — объясняет министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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Страны Балтии выступали за более амбициозные санкции. Предлагали, в частности, этим пакетом прекратить ядерное сотрудничество с Россией, импортировать ее алмазы, экспортировать туда беспилотники, в том числе и самые дешевые гражданские, также не продавать россиянам недвижимость.

"Ядерных" и "бриллиантовых" ограничений в проекте нового пакета нет, отмечают источники. Нет там и отражения действующего санкционного режима в Беларуси. Критиковал «восточный» фланг ЕС объединения и за медлительность. Также отсутствие толчка при подготовке санкций, который был в начале войны.

О том, что 9 пакет не назрел, а давно перезрел, говорил и глава украинской дипломатии. Впрочем, глава европейской говорил, остановки нет, что соответствующие службы анализируют информацию, следовательно, все по процедуре. Новые ограничения могут согласовать уже в следующий понедельник, на встрече глав МИД стран Евросоюза. Дерелы предполагают, что процесс может немного затянуться, впрочем, в этом году, уверены, работа будет закончена.

Отдельно готовит Еврокомиссия и наказание за обход санкций: это сейчас серьезное преступление. А «светит» за него 5 лет тюрьмы лицам, компании могут поплатиться 5 процентами оборота за коммерческий год — предложение Комиссии еще должны обсудить здесь на других уровнях, прежде чем утвердить.

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