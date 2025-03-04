Расследование о "чудесах" на Одесской таможне: скандал получил неожиданное продолжение

Заместитель начальника Одесской таможни Владимир Алексеев поправил свою декларацию после расследования программы "Хапуга.ua".

Фигурант расследования проекта "Хапуга.ua" Владимир Алексеев, у которого журналисты обнаружили недвижимость во Франции, поправил свою декларацию за 2024 год. Об этом стало известно с сайта НАПК. Изменения произошли 26 февраля 2025 года. Сюжет об Одесской таможне, где фигурировал Алексеев, вышел в эфир 23 февраля 2025 года.

Да, консьерж в доме в Киеве, где декларирует жилье Алексеев, на камеру рассказала, что таможенник там не проживает, а его жена Жанна Алексеева давно живет во Франции. В то же время консьержка также сказала, что квартира, которую указывает в своей декларации Владимир Алексеев, "давно продана". Тем не менее, в исправленной декларации таможенник не указал денежные средства, которые удалось выручить от продажи жилья. А проверить кому и когда была продана квартира на данный момент невозможно в связи с тем, что реестр недвижимого имущества временно не работает.

Также в ходе расследования журналисты "Хапуга.ua" обратили внимание на то, что работающий на Одесской таможне с 2021 года Владимир Алексеев не декларирует своего фактического места жительства в Одессе. То есть он либо живет на улице, либо доезжает ежедневно до работы из столицы, что почти невозможно. После этого таможенник исправил свою декларацию и указал, что арендует в Одессе квартиру только с 1 января 2024 года, владелицей которой является Бережная Маргарита.

Также в декларации появилась информация об автомобиле жены таможенника, которой не было в предварительной декларации. Правда, о марке автомобиля и дате обретения права на нее в обновленной декларации не указано.

Кстати, после расследования проекта "Хапуга.ua" об Одесской таможне в телеграмме появилась информация о том, что жена таможенника Жанна Алексеева имела бизнес во Франции. Так, в 2016 году Жанна Алексеева внесла в уставный капитал компании "Gevenal" (г. Ницца, Франция) 5000 €. Во время закрытия компании жена таможенника использовала девичью фамилию – Авизба. По состоянию на 31.10.2020, Жанна Авизба как единственный партнер показала ликвидационный убыток компании – 93 578, 89 €. Но как погашен данный ущерб и за какие средства? Ведь в декларациях таможенника об этом нет упоминаний.

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Напомним, ранее журналисты проекта "Хапуга.ua" посетили офис одесских таможенников. СМИ заинтересовало имущество, купленное по забавным ценам, а также то, что некоторые одесские таможенники забыли или "забили" честно показать его НАПК.

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