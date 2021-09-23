Расследование по делу Черновола было сфальсифицировано — экс-заместитель генпрокурора

По его словам, водитель Черновола не мог избежать столкновения с КАМАЗом. Это была известна для всех операция советских спецслужб — "Таран".

Расследование дела о гибели диссидента, лидера "Народного руха Украины", известного украинского политика 1990-х годов Вячеслава Черновола было сфальсифицировано.

Об этом 23 сентября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1" рассказал бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша.

"Расследовалось дело о ДТП — осмотр места событий, вырезание фрагментов, которые были очень важны для следствия. Подушки безопасности отключались намеренно. Другие доказательства были сфальсифицированы — мы возбудили дело", — отметил Голомша.

По его словам, судебно-медицинский эксперт признался, что не составлял акт судебно-медицинской экспертизы, которая легла в основу остальных экспертиз.

"Физикотехник, который вообще не имеет никакого отношения к судебным органам, показывает, что в затылочной области головы есть четыре линейные повреждения, нанесенные последовательно. Во время ДТП удар получается одномоментно. Он путем физических явлений показал, как первый удар был, какая была паутина трещины на черепе, второй, третий и четвертый. И такая же метка на лбу у водителя Павлова", — сообщил бывший заместитель генерального прокурора.

Голомша вспомнил о смерти Ивана Шолома с Волыни — основного свидетеля ДТП. Именно Шолом находился в кабине КАМАЗа, с которым столкнулась машина Черновола.

"Мы услышали, что умер Шолом — основной свидетель. Когда мы нашли его труп, в костях нашли тяжелые металлы. Рассказывали о том, что ему давали водку, что он пил. Так, родственники сказали, что туда приезжали сотрудники милиции, которые его спаивали. Чем спаивали, мы уже поняли, когда нашли труп", — говорит гость студии.

По его словам, комплексная судебная автотехническая трасологическая экспертиза показала, что водитель Черновола не мог избежать ДТП.

"Потому что это была известна для всех комбинация - "Таран". Мы изучали еще те МГДшные и КГБшные уничтожения людей — всем известно, как это происходит. Мы возбудили три уголовных дела против милиции. Я сформировал группу, сказал, что это убийство. И на той ноте у меня забрали это дело и три других дела, передали — группы были расформированы. Нам не дали возможности расследовать", — подытожил экс-заместитель генпрокурора.

Николай Голомша рассказал о фальсификации расследования смерти Черновола

Ранее Николай Голомша заявил, что Вячеслава Черновола убили четырьмя ударами кастета.

Напомним, что Вячеслав Черновол и его водитель трагически погибли 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом. Однако соратники Черновола, некоторые политики, в частности сын погибшего Тарас Черновол, убеждены, что это — политическое убийство.

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