"Рассматриваем возможность" — Ляшко о прививках украинцев третьей дозой вакцины от COVID-19

Глава Минздрава подчеркнул, "чем больше вакцинированных людей, тем меньше будем переживать любые волны".

Минздрав сейчас рассматривает возможность рекомендации так называемой бустерной прививки от COVID-19 для полностью вакцинированных. Но окончательное решение будет несколько позже. Сейчас в приоритете Минздрава вакцинация пожилых людей и, как следствие, достижение коллективного иммунитета.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время разговора с представителями СМИ, сообщила журналистка ТСН.ua.

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"Бустерная доза. Смотрите, мы рассматриваем возможность, но мы еще не приняли решения. И это решение не принято в глобальном масштабе относительно дальнейшей тактики ведения вакцинированных лиц. Это решение будет принято чуть позже. Мы говорили ранее, что мы делали первые прививки, курс завершили, говорили — шесть месяцев. После шести месяцев будем принимать дальше решения. На глобальном уровне, и в нашей стране мы продолжили сейчас на год, вместе с этим продлили и срок действия сертификатов", — пояснил глава Минздрава.

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В то же время Виктор Ляшко отметил, что для преодоления пандемии и снятия карантина должно быть вакцинировано не менее 70% взрослого населения. По его словам, "чем больше вакцинированных людей, тем меньше будем переживать любые волны".

"Есть вакцины, которые сегодня ждут своего человека, который придет и сделает это. Потому что вакцина работает только тогда, когда она попадает в организм человека. Мы хотим преодолеть эпидемию. Преодолеть мы ее можем, когда приблизимся к так называемому коллективному иммунитету. А он происходит, когда большая прослойка людей иммунизирована, когда они имеют сформированный иммунитет", — высказался Виктор Ляшко.

Отметим, бустерные прививки — это дополнительные дозы вакцины для большей защиты от болезней. Это применяется при вакцинации от многих вирусных инфекций, в частности гриппа, столбняка, дифтерии и коклюша.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98.1%.

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