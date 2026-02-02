Расстрел 4 полицейских и экс-военного в Черкасской области: почему люди вышли на митинг и что рассказал сын

Акция протеста в Черкассах

В Черкасской области после трагических событий в селе Нехворощ, когда во время перестрелки погибли 4 полицейских и ветеран российско-украинской войны Сергей Русинов, ветеранское сообщество организовало на выходных митинг в областном центре и дало понять, что на этой неделе продолжит публично выражать свою позицию.

ТСН.ua собрал подробности трагедии.

Почему люди вышли на протест

На митинге собралось около 300-350 участников. Те, кто был знаком непосредственно с Сергеем Русиновым, заявили, что требуют объективного расследования ситуации, во время которой погибли 5 человек. Кроме того, участники митинга потребовали не затягивать и отдать тело Сергея Русинова для надлежащего захоронения этого ветерана.

В комментарии для ТСН.ua младший сын Сергея Русинова, Антон, рассказал следующее: «Есть слухи, что тело отдавать не хотят для похорон. Для похорон с честью. Но точная информация мне не известна».

К этому Антон Русинов добавил, что был поражен позицией части общества, которая таким образом вспомнила то, что его отец в недалеком прошлом защищал Украину в зоне боевых действий.

Версии стрельбы: что известно

После того, как произошла стрельба, в соцсетях появилось сообщение Ярослава Нищика, где автор отмечал, что ранее вместе служил с Сергеем Русиновым.

Ярослав Нищик предположил, что Русинов имел личный конфликт с местным депутатом Виталием Сторожуком. Во время конфликта якобы имел место подрыв машины депутата.

В то же время последний после того, как его имя отметили в привязке к этой трагедии, опубликовал на своей странице сообщение, в котором отметил, что открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами и действует исключительно в рамках законодательства, а любые публичные спекуляции, предположения или обвинения, распространяемые в социальных сетях, не имеют никакого процессуального значения и только вредят установлению объективной истины.

Кроме того, в соцсетях отдельные пользователи выдвинули версию, что сам конфликт между Сергеем Русиновым и Сторожуком мог возникнуть якобы из-за земельного пая, который Русинов получил как военнослужащий, но получил якобы при том условии, что впоследствии передаст землю депутату. Официальных подтверждений или опровержений этого предположения пока не звучало.

По официальным данным полиции, правоохранители устанавливали причастность Русинова к совершению покушения на убийство (якобы был причастен к подрыву автомобиля депутата), а во время этих действий он открыл по ним прицельный огонь, после чего был ликвидирован спецназовцами.

Как уточнили источники ТСН.ua в правоохранительных органах, люди, которые на выходных пришли выразить свою позицию относительно ветерана Сергея Русинова в Черкассах, обещали выйти на такую акцию еще раз на этой неделе.

Трагедия в Черкасской области: что известно

27 января полиция Черкасской области сообщила, что во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение покушения на убийство, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназовцы полиции ликвидировали убийцу. Погибли четверо полицейских, один из правоохранителей был ранен

Также сын стрелка сделал громкое заявление. Он предполагает, что это стало следствием конфликта с одним из местных депутатов якобы из-за земельных вопросов.

В сельском совете говорят, что им очень жаль и полицейских, и ветерана. Там рассказали, что когда началась полномасштабная война, подозреваемый пошел служить. Вернулся около года назад из-за ранения.

