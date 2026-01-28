Расстрел 4 полицейских в Черкасской области: сын стрелка сделал громкое заявление

Нападающим на полицейских оказался 59-летний житель Черкасщины / © ТСН

Стали известны новые подробности стрельбы, во время которой в Черкасской области во время исполнения служебных обязанностей погибли четверо полицейских.

По данным полиции Черкасской области, разыскивавшийся за совершение покушения на убийство фигурант уголовного производства открыл прицельный огонь по правоохранителям. В результате четыре полицейских погибли, один был ранен. Самому младшему из правоохранителей, Денису Половинке, было 22 года, самому старшему, Александру Флоринскому, — 41. Он был участником боевых действий. Двум другим, Сергею Сафронову и Владимиру Бойко — 36 и 37 лет. Последний тоже был участником боевых действий. Сам убийца был ликвидирован спецназовцами. У погибших полицейских без отцов остались дети, в том числе и маленькие.

«Прощание с нашими коллегами запланировано на завтра. Известно, что стрелок открыл огонь сначала по автомобилю, в котором находились офицеры общины, а затем по машине, где находились спецназовцы. По предварительной информации, у стрелка был трофейный российский автомат», — рассказали ТСН.ua источники среди правоохранителей.

Полицейские, погибшие при исполнении служебных обязанностей. Фото: ГУНП в Черкасской области

Что говорят о «черкасском стрелке» соседи

В Черкасской области представители местного самоуправления в комментарии для ТСН.ua рассказали, что убийцей оказался бывший военнослужащий, 59-летний Сергей Русинов.

«Мы все в шоке от случившегося. Сергей проживал сам, прошел через горнило войны. Имел земельный пай, где выращивал, кажется, клубнику. Насколько знаю, у него были определенные проблемы со здоровьем. Один из его сыновей служит. Невыразимо жаль полицейских, которые погибли. Говорят, что это были хорошие люди. Но жалко и Сергея. Насколько знаю, несколько лет назад он развелся с женой, потом жил с другой женщиной. В последнее время проживал сам. Когда началась полномасштабная война, то пошел служить. Вернулся около года назад. Возможно, был ранен», — рассказала нам одна из представительниц местного сельского совета.

Автоматы, которые были найдены в жилье стрелка. Фото: Нацполиция

В то же время она говорит, что говорить о собственных версиях стрельбы воздержится.

Убийство полицейских в Черкасской области: что говорит сын стрелка

Младший сын Сергея Русинова в комментарии для ТСН.ua рассказал следующее: «Я с отцом не общался 22 года. Как отца мне его не жалко. У меня нет сострадания. Но то, как он защищал страну, за это я его уважаю».

На вопрос о том, почему именно произошла трагедия, младший сын Сергея Русинова ответил, что предполагает, что это стало следствием конфликта с одним из местных депутатов якобы бы из-за земельных вопросов.

«Но точных фактов я не знаю. Отец не дал поставить себя на колени. Надо тщательно расследовать все это», — резюмировал мужчина.

Версии стрельбы в Черкасской области

В свою очередь, в соцсетях на днях появился пост Ярослава Ныщика, где автор отмечает, что раньше вместе служил с Сергеем Русиновым.

Ярослав Ныщик предположил, что у Русинова был личный конфликт с местным депутатом Виталием Сторожуком. Во время конфликта якобы имел место подрыв автомобиля депутата.

В то же время последний после того, как его имя упомянули в привязке к этой трагедии, опубликовал на своей странице пост, в котором отметил: «В связи с трагическими событиями, которые произошли в последние дни, считаю необходимым сделать короткое публичное заявление. Продолжается досудебное расследование. Я нахожусь в Украине, открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами и действую исключительно в рамках действующего законодательства. Любые публичные спекуляции, предположения или обвинения, которые распространяются в социальных сетях, не имеют ни одного процессуального значения и только вредят установлению объективной истины. Окончательные выводы этой трагедии может делать исключительно следствие и суд. Именно на это я и рассчитываю».

Расстрел полицейских: что известно

Вчера, 27 января, полиция Черкасщины сообщила, что во время задержания фигуранта, разыскиваемого за покушение на убийство, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназовцы полиции ликвидировали убийцу. Погибли четыре полицейских, один из правоохранителей был ранен.

Трагедия произошла в селе Нехворощ Черкасского района. По данным правоохранителей, полицейские проводили следственные действия, чтобы установить причастность местного жителя к тяжкому преступлению, совершенному в прошлом году. Увидев правоохранителей, мужчина скрылся с места жительства, взяв с собой автоматическое оружие и скрылся в лесу.

Во время мер по розыску и задержанию злоумышленник открыл огонь по полицейским. В результате четверо правоохранителей погибли, пятый госпитализирован с ранениями. Нападавший был ликвидирован на месте.

«Злоумышленник — местный житель, 1967 года рождения. Во время обыска в его домовладении изъято оружие, боеприпасы, гранаты, патроны и около четырех килограммов наркотического вещества», — сообщили в полиции.