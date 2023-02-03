Расстрел колонны гражданских: за эксгумированный останками на Харьковщине нельзя определить даже пол

В Харьковской области завершили эксгумацию тел убитых россиянами людей, которых в апреле прошлого года захватчики расстреляли из БТРов — пулеметами и автоматами — в двух микроавтобусах. Предварительно – 13 человек были ранены, по меньшей мере шесть погибли, среди них может быть ребенок, говорится в ТСН.

“Написаны были дети, люди. Мы когда получили взять, они догорали, автобусы. На окнах – дети, люди. Двумя пожарными машинами мы вывезли 10 человек, кажется, а может и больше. Я восемь забрал и напарник мой тяжело раненых женщин забирал на носилках. Их было очень много - БТРов. По всей дороге стояли еще такая же колонна танков. Это все нужно было подождать, пока они пройдут. И мы не могли унести их. Колонна шла”, — вспоминает водитель пожарной части Андрей Савченко.

По данным полиции, гражданская колонна из легковушек и двух автобусов ехала из Днепра через поселок Борова в оккупированный Сватов. Из БТРов и автоматов россияне обстреляли последние два буса. “В микроавтобусах есть еще остатки. Остатки погибших. По словам очевидцев, затем эти автомобили были подожжены. Эксперты-баллисты фиксируют, что был взрыв внутри автомобиля. Потому что есть выходные отверстия”, – говорят в полиции.

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На следующий же день после расстрела гражданских – 15 апреля – россияне оккупировали поселок Борова и начали распространять свои фейки. “Мы не можем сказать точное количество человек, поскольку тела длинный промежуток времени находятся в этих автобусах. Их российские военные не разрешали похоронить, не разрешали приближаться к этим автобусам и ходили по домам местных и распространяли слухи, будто это украинские военные произвели расстрел колонны”, — рассказывает представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

На местном кладбище правоохранители выкапывают останки примерно шести погибших. Вместо гробов – черные пакеты, в которых обгоревшие останки. Их местные смогли похоронить только спустя месяц после расстрела. В одном пакете могут быть остатки тел нескольких человек. “Не давали разрешения на погребение. И они около месяца здесь были, 11 мая я там обнаружил и решил… Мы с друзьями их рядом на кладбище похоронили”, — говорит житель поселка Александр.

Правоохранители проводят эксгумацию остатков, чтобы установить личности погибших. Ведь сейчас неизвестен даже пол похороненных. По данным следствия, среди убитых может оказаться ребенок. Тело еще одной погибшей похоронили во дворе местной больницы. 67-летняя женщина скончалась уже здесь. Спасатели доставили ее в крайне тяжелом состоянии, медики спасти не смогли.

По предварительным данным, в результате трагедии погибли по меньшей мере шесть человек, еще тринадцать были ранены. В настоящее время правоохранители пытаются найти свидетелей происшествия, чтобы установить все детали преступления россиян.

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