Расстрел полицейских: стали известны скандальные детали о предполагаемых убийцах

Подозреваемые в расстреле полицейских сочли свою вину, но то, что они сказали на суде в свое оправдание — шокирует.

Также стало известно, сколько оружия было в тех ящиках, за проверку которых расстреляли полицейского. Об этом говорится в репортаже журналистов TSN.ua.

Прощание с убитым полицейским

Он мечтал быть спецназовцем, но теперь он навеки в строю. 22 апреля в Винницкой области простились с полицейским, которого двое военных дезертиров, они же отец и сын застрелили на дороге во время исполнения служебных обязанностей. Провести в последний путь Максима Зарецкого пришли сотни родных, друзей и коллег.

Максиму Зарецкому посмертно присвоили звание капрала.

Подозреваемые признали вину! Что было в ящиках?

Сейчас уже подозреваемые в убийстве парня за решеткой и даже признали вину, хотя после ранения одного и убийства другого полицейского быстрее сбежали, а те же ящики, за которые унесли патрульного жизни, сбросили в реку. Окровавленный автомобиль, ведь Максим успел ранить одного из нападавших, спрятали в гараже, сами же бросились в другую область, чтобы потом попытаться пересечь границу с непризнанным Приднестровьем. Из реки, на которую указали Валерий и Виталий Василаке, водолазы вытащили те же ящики. Внутри – 100 гранат и 25 тысяч патронов, за это и убили полицейского, чтобы тот не увидел оружие в машине – сообщил Руководитель специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире "Киев24".

"В водоеме, в котором злоумышленники оставили боеприпасы, было найдено в настоящее время около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним, и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5.45. Это предварительные данные, в настоящее время следователи еще проводят осмотр места событий и описывают все остальное имущество".

Свидетельство старшего подозреваемого

Но в суде старший из подозреваемых 52-летний Валерий Василаке удивил всех. Кстати, он был совершенно спокоен и якобы искренне покаялся.

Отец "топит" сына

Тут старший Василака после покаяния заявляет: стрелял не он, а его сын, и всю вину перекладывает на 26-летнего Виталия.

Свидетельство сына

Сам Виталий эту версию тоже подтвердил. Он на суде сказал, что конфликт произошел из-за боевых гранат Ф1, которые он с отцом перевозил в двух ящиках, в каждом, мол, было по 10 штук. Несмотря на заявление руководителя прокуратуры, в ящиках было 100 гранат и 25 тысяч патронов. Виталий рассказал, что он был командиром подразделения и признался, что списал гранаты, чтобы забрать их домой.

Инкриминируют сразу три статьи

О том, что и он, и отец – военные – ранее подтвердили в Сухопутных войсках. Кроме убийства полицейского, им инкриминируют еще статью дезертирство. Так как оба после убийства полицейского скрылись и планировали перебраться за границу, суд избрал и отцу, и сыну безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Им инкриминировано убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство. Могут ли их приговорить к пожизненному — рассказала спикер ДБР Татьяна Сапьян.

Причастны еще и к ДРГ?

Кроме того, СБУ проверяет их причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп. Украинцы же высказывали свои версии, почему так произошло, в частности, военнослужащий Евгений Карась в своем телеграмм-канале предположил, что жизнь полицейского отец и сын забрали, потому что на кону были деньги.

Шокирующие детали

Но впоследствии всплыли новые шокирующие детали.

Отмечаем, что официально эта информация пока не подтверждена, но в сети распространяются слухи о прошлом Валерия и Виталия Василаке. Поговаривают, что они были ярыми поклонниками московской церкви, что многое может объяснить. Их фото рядом с батюшкой обнародовал Евгений Карась.

Как удалось украсть оружие?

Виновные должны понести суровое наказание, возникают вопросы и к тому, а как так случилось, что командир смог списать оружие еще и в таком количестве, и все это во время войны? Следствие продолжается, а результатов ждет вся страна.

Не бывает плохой профессии, бывают разные люди…

Поэтому прежде чем выкрикивать лозунги: "Всех ментов на войну", подумайте, а кто будет защищать нас здесь. Мы не сгребаем под одну кагорту всех военных, ни в коем случае и так же полицейских. Но сколько тех, кто может замаскироваться в форму, чтобы спрятать под ним свое настоящее лицо, или даже без военной формы, наброситься как на полицейских, так и на простых граждан? Нет плохой профессии, есть разные люди.

"Думайте теперь, чтобы потом снова не плакать. Служба безопасной не бывает никогда и нигде, и никогда не знаешь, с кем столкнешься за углом даже в более мирном городе. Помните, что в стране — война, враг может атаковать не только на фронте, но и в тылу", — завершает репортаж журналистка.

Напомним, 20-летний патрульный погиб на месте. Максиму Зарецкому теперь навсегда 20, он навсегда в строю.

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